Kaynak Holding'e de kayyum ataması yapıldı!

Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen Kaynak Holding ve bağlı şirketlere kayyum ataması yapıldı. Atama kararını, İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hâkimliği aldı. 'Paralel Devlet Yapılanması' iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında atama yapılan 19 şirket ile bir dernek ve vakfa 7 kişilik kayyum heyeti atandı. Karara göre, kayyumlara, her bir şirket için aylık 5'er bin lira ödeme yapılacak. Atama kararı 21 şirket ve kurumu kapsadığı için, her bir kayyumun alacağı ücret 105 bin lira olacak. Kayyumlara toplam aylık yapılacak ödeme ise 735 bin lira olarak hesaplanıyor.

Kayyumlar, şirketlerin İstanbul'daki Üsküdar, Bağcılar ve Bayrampaşa'daki yönetim binalarına, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eşliğinde girdi.

Kaynak Holding bünyesinde bulunan İzmir'in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaasına da kayyım atandı. Kayyımlar, matbaaya 100'e yakın resmi ve sivil polisle birlikte geldi.

Bu sırada, çevik kuvvet ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Kayyumların, şirketlerin eski yöneticilerinin binaya gelmesini beklediği belirtildi.

Kaynak Holding'e bağlı 19 şirket, bir vakıf ile bir derneğin eski yöneticilerine görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından 7 kayyum görevlerine başladı.

Ekim ayında da, bünyesinde Bugün TV, Kanaltürk ve Bugün gazetesi Millet gazetesinin de bulunduğu Koza İpek Holding'e kayyum ataması yapılmıştı.

8 bini aşkın kişi çalışıyor

Eğitim, perakende, lojistik gibi sektörlerde faaliyet gösteren Kaynak Holding'e bağlı şirketler arasında Sürat Kargo, Nt Mağazaları, Fem Yayınları gibi kurumlar bulunuyor. Kaynak Holding bünyesindeki şirketlerde 8 bini aşkın kişinin çalıştığı belirtiliyor.

Kayyum kararını İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği'nin verdiği belirtildi. Ataması yapılan kayyum sayısının ise 7 olduğu kaydedildi.

ESKİ YÖNETİCİLER GÖREVDEN ALINDI

Kaynak Holding'in eski yöneticilerine görevden alındıklarına dair kararın tebliğ edilmesinin ardından kayyumlar yeni görevlerine başladı.

İş adamı İmran Okumuş'un kayyum heyetinde üst yönetici olarak yer aldığı, avukat Sezai Çiçek, bilişim uzmanı Hüseyin Yaşar, maliyeci Aytekin Karahan, basın ve halkla ilişkiler uzmanı Ertuğrul Erdoğan, vakıf ve dernek uzmanı İsmail Gülen ile vergi denetçisi Levent Küçük'ün de diğer kayyumlar olduğu öğrenildi.

İşte Kaynak Holding'e bağlı şirketler: