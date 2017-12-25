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Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a, ‘mankafa’ davası

CHP lideri, Cumhurbaşkanı aleyhine '5 kuruşluk’ tazminat davası açtı

25 Aralık 2017 18:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine ‘mankafa’ diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine ‘5 kuruşluk’ tazminat davası açtı. Dava dilekçesinde, "Erdoğan hakkında özellikle 5 paralık dava açılmıştır” ifadelerine yer verildi. 

Sözcü’den Asuman Aranca’nın haberine göre, avukat Celal Çelik tarafından hazırlanan dava dilekçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 Aralık'ta AKP Yalova İl Başkanlığı toplantısında, yakınlarına ait olduğu iddia edilen para transfer bilgilerinin yer aldığı MAN Adası belgeleri ile ilgili sözleri hatırlatıldı. Dilekçede, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için “Mankafa, FETÖ'cü, yalancı, ana hıyanetin başındaki zat” şeklinde sözler sarf ettiği belirtilerek, bu kelime ve cümlelerin, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kaydedildi.

“Erdoğan, eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davacıya sürekli hakaretlerde bulunduğunu kaydeden dilekçede Kılıçdaroğlu'nun, “Siyasiler en ağır eleştirilere katlanmak zorundadır şeklindeki yargı kararlarına saygısı ve ifade özgürlüğüne verdiği önemden ve dahası paraya önem vermemesinden dolayı bugüne kadar dava açılmaması yönünde hareket ettiği” belirtildi ve şöyle dendi:

”Buna karşın Erdoğan'ın yaptığı açıklama düşünce açıklaması kapsamında görülemez ve hakaret kapsamında kalmaktadır. Genel Başkan özellikle davalının paraya verdiği önemden hareketle, davalının kişiliğini gözeterek ‘5 paralık' dava açılması talimatı verdiğinden, eldeki davada da 5 kuruşluk dava açılması yoluna gidilmektedir. Erdoğan, gurur ve onur kırıcı, kişilik değerlerine zarar verici söz ve yorumlarda bulunarak eleştiri ve ifade özgürlüğünün sınırlarını fazlasıyla aşmıştır.”

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