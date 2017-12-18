CHP'li Özel'den Erdoğan'a "mankafa" cevabı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik söylediği “mankafa” sözüyle ilgili olarak “Sokakta çocukların kavgada birbirine kullandığı terimleri siyaset terminolojisine katmaya başladı. 'Mankafa' diyor, nereden çıktı bu, çünkü kafa Man’da. Bazen bazı kelimeler bazı şeylerin içine gizlenir ve o ‘mankafa’nın içindeki ‘man’ akla kleptomanın içinde ‘man’ı getiriyor, nedir kleptoman; hırsızlık hastalığıdır” dedi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanvekil Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın isim vermeden Kemal Kılıçdaroğlu'na söylediği "Tutturmuş bir Man Adası, herhalde bu mankafa olmaktan kaynaklanıyor" sözleriyle ilgili olarak şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisinin Sayın Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Cuma günü yaptığı konuşmasında artık siyaseten üslubu sertleştirmenin falan ötesinde hakaretin de ötesinde iyice sokakta çocukların kavgada birbirine kullandığı terimleri siyaset terminolojisine katmaya başladı ve Genel Başkanımıza ‘mankafa’ diye bir tanımlama yaptı. Ama nereden çıktı şimdi bu kadar tartışma varken…

"Kleptoman hırsızlık hastalığıdır"

'Mankafa' diyor, nereden çıktı bu, çünkü kafa hala Man’da ve bilinçaltında sürekli 'ne var acaba Man Adasında bunların elinde'. Ve kafa Man’da olunca böyle bir yaklaşım. Bazen bazı kelimeler bazı şeylerin içine gizlenir ve o ‘mankafa’nın içindeki ‘man’ akla kleptomanın içinde ‘man’ı getiriyor, nedir kleptoman; hırsızlık hastalığıdır. Vatandaşın vergilerini ödemeyip bir ölçüde vatandaşın cebine gireceği parayı kendi cebinde tutmak isteyen yetimin hakkını çalmaya alışmışların sığındığı bir adadır Man Adası."

"Fethullah Gülen ile görüştün mü?"

AKP'nin Man Adası belgeleri hakkında konuşmak istemediğini savunan Özel, konuyla ilgili olarak sadece İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuştuğunu söyledi. İçişleri Bakanı'na "Süleyman Efendi sen Amerika’ya gittin mi, Fetullah Gülen ile görüştün mü?" diye soran Özel, "Süleyman kafaya şimdi şunu söylemek gerekir, önümüzdeki hafta gensoru geldiğinde hala daha o sorulara cevap vermediysen o sorularla ilgili net olarak tarihleri de sana bir kez daha sana soracağız ve nerede olduğunu ispatlamanı isteyeceğiz, o tarihi sen biliyorsun, ben de biliyorum. 'Gitmedim' diyemedi. Cumartesi günü Süleyman Soylu’ya bir isim verdik, Vedat Demir. Birlikte Fetullah Gülen’in yanına gittin, Demokrat Parti’deyken Genel İdare Kuruluna aldın. Cevap vermiyorsa istifa edecek" dedi.

"Şirket Man Adası'nda, sahibi Ziya Enişte"

Özel sözlerine şöyle devam etti: "Süleyman Soylu’ya size dağıtacağımız bu belgeyi bir örneğini de yollayacağız. Bu belge Man Adasında BUMERZ Limited’in hangi tarihte kurulduğunu ve kurucu olarak da Ziya İlgen’in bizim eniştenin imzasını bulunduruyor. Çok basit bir şey yapacak Süleyman Soylu bu belgeyi Man Devleti’nden internet sitesine girip abonelik ödeyerek edinebilir. Bu elimizdeki Ziya İlgen ve imzasını hem Jandarmadan hem dünya kriminal labratuvarlarından akredite kuruluşlarla çalışıp bu imzasının sahte olduğunu ispatlasın. Bu belgenin sahte olduğunu ispatlasın. Mühürlü Ziya enişte imzalı. Bu şirket adı Bumerz’dir, Bumerz Burak, Mustafa Erdoğan ve Ziya enişte... Bu şirket Belwey Limidet Şirketi tarafından hisseleri alınacak sonra da o konuştuğumuz büyük paralar gelip arada pay edilecektir. Şirket Man Adasında. Sahibi Ziya enişte. Süleyman Soylu Man Adasındaki şirketi ispat edeceksiniz diyor. Belge burada. Daha belge çok istediği zaman istediği kadar dağıtacağız.”