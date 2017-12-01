Ertuğrul Günay: Man Adası belgelerinin açıklanma süreci yanlış, ana muhalefeti anlayamıyorum

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, iktidarda, 15 yıllık bir iktidarın yaşayacağından daha fazla yıpranma yaşadığını ifade etti. Günay, Kılıçdaroğlu'nun açıkladığı Man Adası belgelerinin açıklanma sürecinin de hatalı olduğunu ifade ederek, "Ana muhalefeti anlayamıyorum" dedi.

Radyo ve haber ajansı Sputnik' (RS FM) Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Ertuğrul Günay; Reza Zarrab davası, Man Adası belgeleri ve Ortadoğu'ya ilişkin gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"Allah bizi korusun, galiba Reza'dan rezalet çıkacak" yorumunda bulunan Günay, Zarrab davasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Günay "Geçmişte bakan olarak Avrupa'ya bir seyahate gittiğimde büyük bir itibarla karşılanıyordum. Şimdi bakanlarımız bazı ülkelere sokulmuyor bile. Ortadoğu'nun lideri olur muyuz diyerek bir ham hayale kapıldık. Hem Ortadoğu'ya hem kendimize zararımız oldu" diye konuştu.

Ertuğrul Günay'ın RS FM'ye yaptığı açıklamaları şöyle:

"İktidar doğalından daha fazla yıpranma yaşıyor"

"İktidar, 15 yıllık bir iktidarın doğal olarak yaşayacağından daha fazla bir yıpranma yaşıyor. Özellikle son 5 yılda yaşananlar, iktidarı hırçınlığa itti. 2011 seçimini kazandıktan sonra, AK Parti'nin kibirli tavrı, bugün geldiğimiz noktaya neden oldu. 6 yıl önce 'Şam'a girilecek, Türkiye-Suriye iç içe olacak' deniliyordu. Bugün bambaşka bir tabloyla karşı karşıyayız. Amerika'yla Suriye'ye girmiştik, Rusya'yla çıkmaya çalışıyoruz. Şam'da öyle bir yeni yönetim oluşacak ki bize yakın olması şöyle dursun, selam veren dahi çıkmayacak. Bu büyük bir yıkım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yaşanılan en büyük başarısızlık."

Muhalefetin Man Adası belgelerini açıkladığı sürecin de hatalı olduğuna değinen Günay, "17-25 Aralık'tan bu yana o kadar çok zamanlama hatası, taktik hatası yapıldı ki, ben ana muhalefet partisini anlayamadım bir türlü. Tüm dünyanın duyargaları, ABD'deki mahkemeye çevrilmiş durumda. Ama ana muhalefet, zaten bu işleri takip edenlerin bildiği belgeleri tartıştırıyor ve asıl gündemi kaçırıyoruz" diye konuştu.

"Dünyanın önüne serildi"

Hakan Atilla'nın avukatlarının eski Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkındaki 'Rıza Sarraf'tan utanmazca rüşvet aldı' iddiasının hemen soruşturulmasının ve Süleyman Aslan hakkında yargılama yapılmasının gerektiğini de dile getiren Günay, "Türkiye hukuk sisteminin üstesinden gelemediği bir konu dünyanın önüne serildi" dedi.

"Reza'dan rezalet çıkacak"

"Allah bizi korusun, galiba Reza'dan rezalet çıkacak" diyen Günay, "Türkiye 4-5 sene önce bu işin üzerine gitseydi, belki bir kaç siyasi bu işin altında kalabilirdi ama bu işi kendi içinde temizleyebilseydi, dünyanın önünde bu durumda kalmazdık" ifadesini kullandı.

"Savcının değil ahlakın konusu"

"Kılıçdaroğlu'nun dün açıkladığı belgelerle de aynı yanlışlar yapılıyor" diyerek 17-25 Aralık döneminde soruşturmaların takipsizlik kararıyla kapatılmasıyla, Kılıçdaroğlu'nun iddialarının ardından yapılan "Belgeler sahte" açıklamalarını birbirine benzeten Günay, "Kurarsınız bir araştırma komisyonu. Üzerine gidersiniz. Bahsi geçen iddialar savcının değil, ahlakın konusu" diye konuştu.

"Hem Orta Doğu'ya hem kendimize zararımız oldu"

Günay, Türkiye Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada itibar kaybettiğine ilişkin görüşlerini ise şöyle aktardı:

"Geçmişte bakan olarak Avrupa'ya bir seyahate gittiğimde büyük bir itibarla karşılanıyordum. Şimdi bakanlarımız bazı ülkelere sokulmuyor bile. Ortadoğu'nun lideri olur muyuz diyerek bir ham hayale kapıldık. Hem Ortadoğu'ya hem kendimize zararımız oldu."