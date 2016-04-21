Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Gün gelecek 'ben bu davanın savcısıyım' diyen zat da yargılanacaktır!

Ergenekon davasında 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği hükmün Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın "ben bu davanın savcıyım" demesine ilişkin "Ergenekon bir örgüt değil, AKP imzalı bir hukuksuzluk destanıdır. Gün gelecek ‘ben bu davanın savcısıyım’ diyen zat da yargılanacaktır!" diye konuştu.

Ergenekon davası: Deniz Baykal "Avukatıyım”, Tayyip Erdoğan "Savcısıyım" demişti

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili resmi Twitter hesabında attığı tweet şöyle: