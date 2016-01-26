Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Ey diktatör bozuntusu; senin rakibin olamam çünkü kimse yolsuzlukta eline su dökemez!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "diktatör bozuntusu" sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la aralarında başlayan tartışmayı bugünkü grup toplantısında da sürdürdü. Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın "Sen benim rakibim olamazsın" sözlerine "Ben senin rakibin olamam çünkü kimse yolsuzluk ve kul hakkı yemede senin eline su dökemez" karşılığını verdi. "Ey diktatör bozuntusu benim karnım ağrımıyor, yüreğim ağrıyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu diktatör bozuntusunun yüreği işkembesine indiği için bunda yürek yok. Ondan bu memlekete fayda gelmez. 17-25 Aralık'ta yediklerinin midesinde sorun yarattığını gayet net biliyorum. Evet senin rakibin olamam bende yürek sende işkembe var" diye konuştu.

Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

"Sayın Erdoğan ile aramızda bir tartışma var"

Biz hukuka bağlı, hukukun üstünlüğüne inanan bir siyasi gelenekten geliyoruz. Sayın Erdoğan ile aramızda bir tartışma var. Türkiye'nin içinde bulunduğu çürümüşlüğü topluma anlatma için fırsatımız oldu. Ahlak bütün inançların ortak temelidir. Bütün hukuk ahlak üzerine inşa edilir. Ahlak bir toplumun insanlık tarihinin kültüründen, geleneklerinden beslenir. Toplumda herkes o ahlaki kurallar uymak zorudadır. Ahlak toplumun temelidir der bir bilge. Bizim ahlak üzerinde durmamız bir zorunluluktur. CHP iktidara geldiğinde ilk üç ay içinde çıkaracağı kanunun adı temiz siyaset kanunuydu.

"Bugün Türkiye'de 4 kişiden 1'isi depresyonda"

Kişiyi kanaat önderi yapan, onun ahlaklı duruşu ve toplumun ona verdiği değerdir. Onlar ahlak konusunda ne kadar duyarlı olursa, toplum da o kadar ahlaki temeller üzerinde yükselir. Eğer bir ülkede bir bakan rüşvet alıyorsa, siz vatandaşa "rüşvet alma" diyemezsiniz. Bir siyasetçi yalan söylerse siz "yalan söyleme" diyemezsiniz. Birbirimizi bilgiyle, ahlakla, sağduyu ile beslemek zorundayız. 13 yıldır bunlar ülkeyi yönetiyor. Toplumdaki çürümüşlüğü birisi çıkıp bunu ortaya koymalı.

1- Bugün Türkiye'de 4 kişiden 1'isi depresyonda. Antidepresan ilaç kullanımı 1 yılda 26 milyon. İnsanlar niye depresyona girer? 26 milyon insan antidepresan ilaç kullanır?

2- Boşanma olayları hızla artıyor. Yüzde 37,3 boşanma oranlarındaki artış. Aile temelden sarsılmaya başladı. Kadına şiddet yüzde 1400 arttı. Gaziantepli bir işçi kardeşim borçlarından dolayı kendini yakmak istiyor. Bunun hesabını veremiyorlar. 6 milyonu aşkın işsizimiz var. Ailelerin yüzde 85'i geçim sıkıntısı çekiyor. Kredi kartları, tüketici kredisi borçlarında artış yüzde 5682.

3- İntihar olaylarında artış. Neden intihar oranlarında artış olsun? Artış yüzde 33. Gencecik çocuklarımız intihar ediyorlar.

4- Uyuşturucu. Son 13 yılda yaygınlaşan uyuşturucu Türkiye'nin başına bela olmuştur. Uyuşturucu bağımlılığında artış yüzde 678. Bonzai kullanımında artış yüzde 300. Uyuşturucu kullanım yaşı 10'a indi. Bu uyuşturucu olayını Meclis çözsün diye getiriyoruz, AKP bunu reddediyor. Bize göstermedikleri gerçeklerdir bunlar. Fuhuşta yüzde 790 oranında artış var. 300 bini aşkın kadın esir ticareti gibi kullanılıyor. Cezaevlerinin tamamı tıklım tıklım artış yüzde 437.

"Sen ettiğin yemine sadık kalmazsan,

vatandaş kanuna sadık kalmaz"

Neden ahlaktan, namus, şereften söz ediyorsun diyorlar. Bunları bildiğim halde susarsam, bu ülkenin namus ve şerefini nasıl koruyacağım? Oturdunuz, yemin ettiniz. Ben değil, sen ettin. Millete örnek olmak zorundasın. Sen örnek oldun da biz saygısızlık mı yaptık? Birisinin sana bunları hatırlatması lazım. Gazeteciler yazamıyor, vatandaş korkudan söyleyemiyor. Sen ettiğin yemine sadık kalmazsan, vatandaş kanuna sadık kalmaz.

"Ey diktatör bozuntusu; senin rakibin olamam çünkü kimse yolsuzlukta eline su dökemez!"

Ben senin rakibin olamam çünkü kimse yolsuzluk ve kul hakkı yemede senin eline su dökemez. Ey diktatör bozuntusu benim karnım ağrımıyor. Benim yüreğim ağrıyor. Bu diktatör bozuntusunun yüreği işkembesine indiği için bunda yürek yok. Ondan bu memlekete fayda gelmez. 17-25 Aralık'ta yediklerinin midesinde sorun yarattığını gayet net biliyorum. Evet senin rakibin olamam bende yürek sende işkembe var. Bir ülkenin cumhurbaşkanı böyle eleştirilmemeli doğru ama hak ediyorsa."