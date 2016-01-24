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Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu'na seslendi: Sen bir defa rakibim değilsin

"Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13-14 parti bir araya geldiniz, sen niye kendin çıkmadın, diğeri neden çıkmadı?"

24 Ocak 2016 21:12

Kayseri'de konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kendisine 'diktatör bozuntusu' diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla arasındaki polemiği sürdürerek "Sen bir defa benim rakibim olamazsın, sen öyle bir yerde değilsin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13-14 parti bir araya geldiniz, sen niye kendin çıkmadın, diğeri neden çıkmadı?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ilgili bölümü şöyle:

Adını zikretmekten hicap duyduğum zat, anamuhalefet başkanına gereken cevabı vermiştim. Şimdi diyor ki “Benim karın ağrım nedir diye açıkla.” Ben hicap duyuyorum. Senin partin içindeki karın ağrıları. Senin için sorun olmayabilir, bizim ahlaki sorumluluğumuz var. Bulunduğum makam buna pek de isabet etmiyor. Salı gününe kadar süre tanımış. Sen bir defa benim rakibim olamazsın, sen öyle bir yerde değilsin. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 13-14 parti bir araya geldiniz, sen niye kendin çıkmadın, diğeri neden çıkmadı? Kendisiyle böyle bir şeye girmem mümkün değil. Ne yapacakmış, elindeki belgeleri açıklayacakmış. Sen ortaya çıktığından beri belge yayımlıyorsun. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Bugüne kadar söylediğin her şey yalan çıktı, yanlış çıktı.

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