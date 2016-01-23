Erdoğan - Biden görüşmesinde Suriye, Irak ve bölgesel gelişmeler ele alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden arasındaki 15:30'da başlayan ve 2,5 saat süren görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, "Erdoğan Biden görüşmesinde Suriye, Irak ve bölgesel konular ele alındı" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı bugün İstanbul'da Yıldız Mabeyn Köşkü'nde kabul etti. 15.30'da başlayan görüşme 2 buçuk saat sürdü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre kabulde, ikili ilişkilerin yanı sıra başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgesel konular ele alındı. İstanbul ve Diyarbakır'daki terör saldırılarıyla ilgili olarak ABD yönetiminin sergilediği dayanışmadan memnuniyetini dile getirdiği belirtilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, terörle mücadele konusunda kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesinin ve doğru mesajlar verilmesinin önemli olduğunun altını çizdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "müttefik ülkelerin yetkililerinden bu konuda duyarlılık beklediklerini hatırlatarak, Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığını baltalamaya çalışan kesimlere katkı niteliği taşıyabilecek duruş ve ifadelerden uzak durulması gerektiğini vurguladığı" ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin tıpkı ABD gibi bir hukuk devleti olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "terör propagandası yapmanın ve terör eylemlerine destek niteliği taşıyan beyanlarda bulunmanın, fikir özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceğine dikkati çektiği" belirtildi. Görüşmede,

Başika kampındaki faaliyetler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Irak'ın terörden arındırılması için Ramadi'nin ardından Felluce ve Musul için ciddi çaba sarf edilmesi gerektiğine değindiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin Başika'daki faaliyetlerinin de yerel kuvvetleri eğitme amacı taşıdığını da hatırlattığı belirtildi. ABD Başkan Yardımcısı Biden'ın ise terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarına değinerek PKK'yı da terör örgütü olarak gördüklerini vurguladığı kaydedildi.

Erdoğan ile Obama görüşecek

Biden, Suriyeli mültecilere yardım eli uzatma konusunda Türkiye'nin yaptıklarını takdirle karşıladıklarını da söyledi. Görüşmede, Mart sonunda Nükleer Güvenlik Zirvesi vesilesiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'da yapacakları görüşmenin, iki ülke arasında üst düzey görüş alışverişi için önemli bir fırsat olacağı da ifade edildi.