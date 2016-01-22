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ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'de

Biden, üç gün sürecek temaslarında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarfından kabul edilecek. Biden, Başbakan Davutoğlu ile de görüşecek

22 Ocak 2016 01:35

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Yardımcısı Joe Biden, çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye geldi.

Biden'ı, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter, İstanbul Vali Yardımcısı Yakup Vatan, Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile diğer ilgililer karşıladı.

Joe Biden üç gün sürecek Türkiye temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Joe Biden, Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla da görüşecek.

Biden ile eşi Jill Biden da İstanbul'a geldi.

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