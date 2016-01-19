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Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a cevap: Diktatör bozuntusu değil de barış elçisi mi deseydim?

"Sen anayasayı çiğnedikçe şeref ve namus kavramını sana hatırlatmaya devam edeceğim"

19 Ocak 2016 13:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP 35. Olağan Kurultayı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında soruşturma açılmasına ilişkin açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hitler’e özenen, halkı kutuplaştıran, ülkeyi yangın yerine çevirmiş birine diktatör bozuntusu değil de barış elçisi mi diyecektim? Savcılara talimat vermek Cumhurbaşkanı’nın işi değildir. Sen anayasayı çiğnedikçe şeref ve namus kavramını sana hatırlatmaya devam edeceğim" dedi.

'Diktatör bozuntusu' sözleri nedeniyle soruşturma açılmasına ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Hitler’e özenen, halkı kutuplaştıran, ülkeyi yangın yerine çevirmiş birine diktatör bozuntusu değil de barış elçisi mi diyecektim? Savcılara talimat vermek Cumhurbaşkanı’nın işi değildir. Sen anayasayı çiğnedikçe şeref ve namus kavramını sana hatırlatmaya devam edeceğim.

Diktatör bozuntusuna diktatör bozuntusu diyeceğim tabi ki. Çünkü, dünyanın her yerinde diktatör bozuntusuna diktatör bozuntusu denir! Vatan uğruna şehit olan evlatlarımıza "kelle" diyen zat el üstünde tutulur; ben diktatöre "diktatör bozuntusu" derim, soruşturma açılır.

Türkiye, 13 yıldır yalanlarla yönetildiği için hükümet ve hükümet yancılarının gerçekleri duymaya tahammülü yok ama yılmayacağım!"

 

Kılıçdaroğlu ne demişti?

 

CHP lideri Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Cumhurbaşkanlarının tarafsızlıkla görev yapacağına dair ‘namusu ve şerefi’ üzerine yemin ederler. Dün yine bize sataşmış. Şimdi ben yine hatırlatıyorum. Diktatör bozuntusu olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?"

 

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