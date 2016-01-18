CHP’den Kılıçdaroğlu’na soruşturmaya ilk tepki: Evet, Türkiye'de bir diktatör bozuntusu var!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na Cumhrubaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik söylediği “"Diktatör bozuntusu olan olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?” sözlerine ilişkin soruşturma açılmasına “Evet, Türkiye'de bir diktatör bozuntusu var!” diyerek tepki gösterdi.

Tezcan, Türk Ceza Kanunu’nun 299. maddesini hatırlattığı konuşmasına şöyle devam etti:

Bu soruşturma Türkiye'ye nasıl bir deli gömleğinin giydirilmeye çalışıldığını gösteriyor.



Ben bu soruşturmayı başlatan savcının hukukçuluğunu merak ediyorum.



Genel başkanımız grup toplantısında "diktatör bozuntusu" lafını kullandı.



Bu söz nezaket sınırları içinde söylendi.



Anayasa'nın 83 maddesi açık. TBMM'de söylenen sözlerin dışarıda tekrarlanması halinde soruşturma başlatamazsınız.



Siz Cumhurbaşkanının savcısı değilsiniz. cumhuriyetin savcısısınız.



Bu devletin görevlileri cumhurbaşkanının kolu değil. Yargı cumhurbaşkanının kölesi değil.



HSYK'yı görev yapmaya çağırıyoruz. Çok hızlı bir şekilde bu anayasayı ihlal eden savcılarla ilgili işlem yapılmalıdır.



Cumhurbaşkanı bu şekilde görevde olduğu sürece Cumhurbaşkanına hakaret suçu işlenemez. TCK'daki o hüküm Anayasaya saygılı Cumhurbaşkanını korumak içindir. Yoksa önüne gelene hakaret eden, milletin birleştirici özelliği olma özelliğini yitirmiş bir cumhurbaşkanını korumak için konulmamıştır o madde.



Tarihin hiçbir döneminde görülmeyen bir cumhurbaşkanı ile karşı karşıyayız.



Ne yapmaya çalışıyorlar çok iyi biliyoruz. Bir korku toplumu yaratmaya çalışıyorlar. Bunu sakince ve sessizce geçiştirmemizi beklemesinler. Kurultayımız Türkiye'de bütün diktatörlük sevdalılarına karşı mücadele etme perspektifi açtı. Kurultay sonuç bildirgemiz bu yaşananlarla örtüşüyor. Yargının patronlu bir sistemin kölesi olduğu sisteme karşı mücadele edeceğiz.



78 milyona sesleniyoruz: Korkmayın. Çünkü bu zorbalık düzeni mutlaka sona erecektir. Türkiye 4. devrimin eşiğindedir. Bu 4. devrim özgürlük ve demokrasi devrimidir.Namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş bir Cumhurbaşkanının yeminine sadık olmasını bekliyoruz. Tarafsızlık yeminidir bu. Kendi ifadesidir “tarafsız değilim.”

TCK 299. maddesi nedir?

(1) Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



(2) (Değişik: 29/6/2005 – 5377/35 md.) Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır.



(3) Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır.