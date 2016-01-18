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Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na 100 bin liralık tazminat davası

Kılıçdaroğlu, "Diktatör bozuntusu olan olan adam, senin için şeref ve namus ne anlama geliyor?" demişti

18 Ocak 2016 14:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP 35. Kurultayında söylediği sözler dolayısıyla 100 bin liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarafsızlık yeminini hatırlatarak şunları söylemişti:

"Diktatör bozuntusu olan olan adam. Senin için şeref ve namus ne anlama geliyor? Oturacaksın bunun hesabını vereceksin. Ya tarafsızlığını korursun, saygı görürsün. Ya da sana her gün namus ve şeref kavramını hatırlatırım. Sen bu yemin niye ettin? Tarafsızlığını korumazsan bu lafları ağırlaştırarak devam ettireceğim. Bir de dindar geçiniyorsun. Ona göre sadece o dindar. İnançlı adamda namus ve şeref önemlidir. Sayın Davutoğlu beni eleştirebilir, ben de cevabını veririm."

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