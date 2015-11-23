Kılıçdaroğlu'ndan Demirtaş'a "geçmiş olsun" telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Avrupa Komisyonu Türkiye Direktörü Angelina Eichhorst, HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a yönelik saldırıya tepkiler sürüyor. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaşadığı suikast girişimi dolayısıyla Demirtaş'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu'nun Batı Avrupa, Batı Balkanlar ve Türkiye Direktörü Angelina Eichhorst da Demirtaş'ı arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulundu ve soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanıp, sorumluların ortaya çıkarılmasını umut ettiğini ifade etti.