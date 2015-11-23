Diyarbakır Valiliği: Demirtaş'ın aracında ateşli silah artığına rastlanmadı

Diyarbakır Valiliği, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Diyarbakır’da evine giderken suikast girişimi hakkında açıklama yaptı. Valilik, Demirtaş'ın makam aracının arka camındaki hasarla ilgili yapılan incelemede herhangi bir ateşli silah atış artığına rastlanılmadığını bildirdi.

Diyarbakır Valiliği, Demirtaş'ın makam aracının arka camındaki hasarla ilgili yapılan inceleme ile ilgili açıklamada bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"22.11.2015 günü akşam saatlerinde Halkların Demokratik Partisi Eşbaşkanı Sayın Selahattin Demirtaş'ın ilimizde bulunduğu süre içerisinde kullanımına tahsis edilen, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne ait zırhlı araç park halinde ve içerisinde kimse yok iken koruma görevlileri tarafından aracın arka camı sağ tarafında bir hasar olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili Sayın Selahattin Demirtaş'ın talebi üzerine bahse konu araç Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında gerekli kriminal incelemelere tabii tutulmuş, yapılan incelemelerde ilk belirlemelere göre aracın arka camı sağ tarafında 3×3 cm büyüklüğünde bir hasar olduğu gözlemlenmiştir. Yapılan kriminal inceleme sonucunda herhangi bir ateşli silah atış artığına rastlanılmamıştır. Hasarın sert bir cisim çarpmasından dolayı meydana geldiği değerlendirilmektedir. Sayın Selahattin Demirtaş'ın ilimizde bulunduğu süre içerisindeki programı Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından tahsis edilen koruma görevlilerince takip edilmiş olup, kendisine veya aracına yönelik herhangi bir saldırı olayı gerçekleşmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”