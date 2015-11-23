Suikast girişimine uğrayan Demirtaş: Makam aracımdayken kafa hizasında kurşun sıkılmış

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın makam aracına, Diyarbakır’da silahlı saldırı düzenlendi. Demirtaş, aracın kurşun geçirmez olması nedeniyle yara almadan kurtuldu.

Alınan bilgiye Diyarbakır’da bulunan Demirtaş, bu akşam saatlerinde korumaları ile birlikte Kayapınar’daki evine doğru yola çıktı. Araçtan inildiği sırada korumaları, sağ arka camda kafa hizasına denk gelecek bölgede bir iz tespit eti. Bu gelişme üzerine Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Demirtaş’ın kurşun geçirmez aracında kriminal inceleme başlatıldı.

“Ölüm Allah’ın emri” tweeti..

Demirtaş, saat 22.15’te olayla ilgili detay vermeden vermeden Twitter hesabından “Mirin bi emrê Xwedê ye / Ölüm Allah’ın emri” paylaşımını yaptı. Bu twitten sonra ANF, Demirtaş’ın suikaste uğradığı haberini geçti. Haberde Demirtaş’ın, “Makam aracının kurşungeçirmez arka camının kafa hizasında mermi izi tespit edildi” ifadeleri yer aldı. Kurşun sesi fark etmediklerini belirten Demirtaş, araçtan indiklerinde korumaların mermi izini gördüğünü belirtti.

Baluken’den “susturucu” iddiası

Bu arada Haberdar’a konuşan HDP Milletvekili İdris Baluken, "Sesin olmaması profesyonel ve susturucu takılarak ateş açıldığını gösteriyor" dedi.

Reuters abonelerine geçti

Reuters de HDP'ye dayandırdığı haberinde partinin Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bir suikast girişiminde bulunulduğunu ve Demirtaş'ın saldırıdan yara almadan kurtulduğunu duyurdu.