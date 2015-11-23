Suikast girişimine uğrayan Demirtaş, "Ölüm Allah'ın emri" dedi

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Kürtçe "Mirin bi emrê Xwedê ye" ("Ölüm Allah'ın emri") mesajını paylaştı. Demirtaş'ın bu sözleri tartışma konusu oldu. Demirtaş'ın bu 'tweet'i Diyarbakır'dayken makam aracının camında kurşun izine rastlanması nedeniyle attığı ortaya çıktı.

Demirtaş Twitter'da son olarak 12 Kasım 2015'te Silvan'a giden HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın başına biber gazı kapsülü isabet etmesini "Figen Yüksekdağ'ın fönü bozuldu" başlığıyla haberleştiren Yeni Akit'in tweetini alıntılayarak "İt ürür, kervan yürür" mesajını paylaşmıştı.

Daha sonra sinüzit ameliyatı geçiren Demirtaş, TBMM'de 17 Kasım'da düzenlenen yemin törenine katılamamıştı. Demirtaş, bugün (22 Kasım 2015) Meclis Başkanlığı seçimine de katılmadı.

Son olarak 20 Kasım'da büyükelçilerle bir araya geldiği yemekte kameraların karşısına çıkan Demirtaş, bugün saat 22:15'te Twitter'dan "Mirin bi emrê Xwedê ye" (Ölüm Allah'ın emri) mesajını paylaştı.

"Mirin bi emrê Xwedê ye" — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) 22 Kasım 2015

"Ne demek istedi?" tartışması

Demirtaş'ın 'tweet'i "Ne demek istedi?" tartışmasına yol açtı. Selahattin Demirtaş'ın söz konusu tweetinden dakikalar sonra Fırat Haber Ajansı, HDP Eş Genel Başkanı'nın aracında mermi izine rastlandığı bilgisini geçti.

ANF'nin haberinde şu ifadelere yer verildi:

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın zırhlı makam aracına kendisinin de içinde bulunduğu akşam saatlerinde suikast girişiminde bulunuldu.

ANF’ye bilgi veren Demirtaş “Makam aracının kurşungeçirmez arka camının kafa hizasında mermi izi tespit edildi” dedi.

Sesi fark etmediklerini söyleyen Demirtaş, araçtan indiklerinde korumaların mermi izini gördüğünü belirtti.

Demirtaş aracın emniyet müdürlüğü kriminal laboratuvarına götürüldüğünü, incelemeler yapıldığını da vurgulayarak, mermi çekirdeğine rastlanmadığını da söyledi.

"Ölüm tehditleri alıyorum" demişti

Demirtaş, 15 Kasım 2014'te Kobanê olaylarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Yapmadığım, söylemediğim konuşmaları bana mal ettiler. AKP çevrelerinden birçoğu HÜDAPAR binalarına saldırıyı benim çağrımla yapıldığı belirtildi. Her gün tehdit alıyorum. Eşimi, çocuklarımı da tehdit ettiler. Eşimin teşhir olmasını, hedef olmasını asla istemedim" demişti.