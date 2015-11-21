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Politika

Demirtaş: Başkanlığı tartışmaya değil, tek adamlığa karşıyız

HDP lideri Demirtaş, 40 ülkenin büyükelçi ve maslahatgüzarları ile akşam yemeğinde bir araya geldi

21 Kasım 2015 10:48

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, büyükelçiler ve temsilcileriyle yaptığı görüşmede başkanlık sisteminin tartışılmasına karşı olmadıklarını, ancak tek adamlık sistemine karşı olduklarını ifade ettiği öğrenildi. Demirtaş’ın geçen salı günü üst solunum yollarından geçirdiği ameliyat nedeniyle kısık sesle konuştuğu ve daha çok sorulara yanıt verdiği belirtildi.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, 40 farklı ülkenin büyükelçi ve mazlahatgüzarıyla yapılan görüşmeye Selahattin Demirtaş’ın yanı sıra DTK Eş Başkanı Selma Irmak, HDK Eş Sözcüsü Ertuğrul Kürkçü, DBP Eş Başkanı Kamuran Yüksek, HDP Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, HDP Eş Başkan Yardımcısı Nazmi Gür ile milletvekilleri Garo Paylan, Müslüm Doğan, Saadet Becerikli ve Dilek Öcalan katıldı.

Edinilen bilgiye göre, görüşmede büyükelçilik temsilcileri HDP’nin yeni dönem politikalarıyla ilgili sorular yöneltirken, yeni anayasa çalışmaları da gündeme geldi. Yeni anayasanın nasıl olması gerektiği konusunda soruları yanıtlayan Demirtaş’a başkanlık sistemiyle ilgili de görüşleri soruldu. Demirtaş’ın başkanlık sisteminin tartışılmasına karşı olmadıkları, ancak tek adamlığa karşı olduklarını ifade ettiği öğrenildi.

 

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