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Politika

Burnundan ameliyat olan Demirtaş, bugün yemin edemeyecek

HDP: Sayın Demirtaş, üst solunum yollarında uzun süredir yaşadığı bir sorun nedeniyle gördüğü tedavinin parçası olarak, bu sabah bir ameliyat geçirdi

17 Kasım 2015 14:43

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş ameliyat olduğu için bugün düzenlenecek yemin törenine katılamayacak. Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili olarak HDP'den yapılan açıklamada "'Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, üst solunum yollarında uzun süredir yaşadığı bir sorun nedeniyle gördüğü tedavinin parçası olarak, bu sabah bir ameliyat geçirmiştir" dendi. 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın sinüzit ameliyatı olduğu, bu nedenle yüksek olasılıkla açılışa katılamayacağı öğrenildi. Demirtaş’ın daha sonra yemin edeceği belirtiliyor. 

HDP Basın Birimi, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Demirtaş'ın durumunun iyi olduğu belirtilerek; ''Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş, üst solunum yollarında uzun süredir yaşadığı bir sorun nedeniyle gördüğü tedavinin parçası olarak, bu sabah bir ameliyat geçirmiştir. Ameliyat başarılı geçmiştir ve Sayın Demirtaş'ın sağlık durumu gayet iyidir. Ameliyatı gerçekleştiren sağlık ekibine ve hastane personeline teşekkürlerimizi sunuyoruz'' denildi.

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