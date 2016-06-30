Kılıçdaroğlu’ndan Binali Yıldırım’a IŞİD’le ilgili 11 soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle IŞİD'le ilgili 11 soruyu kamuoyuyla paylaştı.

Kılıçdaroğlu, soruları 78 milyon vatandaş adına sorduğunu belirterek, "Hazırladığım 11 soru var. Sayın Binali Yıldırım'ın önünde de bayram tatili ve uzun bir süre var. Ben bu 11 soruya yanıt istiyorum. Bu soruları, bu ülkede yaşayan ve terörden şikayet eden bütün vatandaşlarım adına soruyorum. Bu ülkenin insanları bu sorulara cevap bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, ayrıca Meclis'te muhalefet partilerinin IŞİD hakkında verdiği araştırma önergesinin AKP oylarıyla reddedilmesi hakkında görüşünün sorulması üzerine "IŞİD ile AKP arasında bir ideolojik akrabalık vardır. Temel nedeni budur" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Başbakan Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle açıkladığı 11 soru şöyle:

1) Musul Başkonsolosluğumuz basılıp, 49 vatandaşımız esir alınırken, hangi hükümet IŞİD'e terör örgütü demedi?

2) Hangi milletvekili 'PKK ve IŞİD terör örgütü değildir' dedi?

3) 'IŞİD iyi ki varsın Allah kurşununu azaltmasın' diyen kişi hangi partidendir?

4) IŞİD hangi iktidar döneminde Türkiye'de palazlandı ve korundu? Türkiye'nin 70 ilinden IŞİD'e katılım olduğu doğru mudur?

5) Suriye'deki çatışmalarda yaralanıp, Türkiye'ye tedavi için getirilen ve iyileştikten sonra tekrar Suriye'ye gönderilen IŞİD militanlarını hangi iktidar korudu, kol kanat gerdi?

6) Sadece Türkiye'de değil Suriye'de IŞİD'in de dahil olduğu cihatçı gruplara TIR'larla silah göndererek, onlara destek veren hangi hükümettir?

7) IŞİD'in bir terör örgütü olduğunu Milli Güvenlik Kurulu ne zaman karara bağlamıştır? Milli Güvenlik Kurulu'nun böyle bir kararı var mıdır?

8) Türkiye'de hangi savcı IŞİD terör örgütüyle ilgili bir iddianame hazırladı? FETÖ için iddianame hazırlayan savcılık IŞİD için hangi gerekçeyle hazırlayamamaktadır? Burada bir parantez açayım, Ankara saldırısı için iddianame hazırlandı denebilir. Reyhanlı için hazırlandı denebilir. Niğde için hazırlandı denebilir. Ben IŞİD terör örgütünün tümü için neden şu ana kadar iddianame hazırlanamıyor; bunu soruyorum.

9) IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak, Türkiye'de gezebiliyor? Kim ya da kimler bu kişiyi koruyor?

10) IŞİD terör örgütünün son 1 yılda yaptığı eylemler sonucu yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Patlayan bu bombaların siyasi sorumlusu kim ya da kimlerdir?

11) Son patlayan bombayla ilgili olarak Sayın Başbakan yaptığı açıklamada 'Güvenlik zafiyeti yok' dedi. Güvenlik zafiyeti yoksa o zaman bir yönetim zafiyeti var, demektir. Sayın Başbakan bunu kabul ediyor mu?