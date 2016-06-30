Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a Mavi Marmara tepkisi: Sürekli görüş değiştiren bir fırıldak!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2010 yılında Mavi Marmara gemisi ile Gazze'ye yardım gönderen İHH'ya yönelik "Siz dönemin başbakanından izin aldınız mı" sözlerini eleştirdi. "Biz Erdoğan’ın İsrail konusunda nasıl 180 derece çark ettiğini gayet iyi biliyoruz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana hangi gerekçelerle çark ettiğini anlatması lazım. Düne kadar en ağır eleştirileri yapan, bana 'İsrail ağzıyla konuşuyorsunuz' diyen, ben 'Gönderilmesi doğru değil' dediğim halde, 'Biz izin veriyoruz, Türk donanması da eşlik edecek' diyen bir cumhurbaşkanı 'Ben söylüyorum, sen anlamıyorsun' diyor" diye konuştu. "Fırıldaklar biliyorsunuz sürekli görüş değiştirirler" diyen Kılıçdaroğlu, "Bu aynı zamanda narsistlerin kişilik özelliğidir" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün iftar programı sonrası yaptığı konuşmada, İsrail ile varılan anlaşmanın Meclis’te anlatılması gerektiğini söyleyen Kılıçdaroğlu’na “Başbakan anlatıyor, ben anlatıyorum, sen anlamıyorsan, özürlüysen ben ne yapayım?” yanıtını vermişti.