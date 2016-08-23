Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Yavuz Sultan Selim değil, Atatürk Köprüsü olsun

Başbakan Binali Yıldırım ile CHP ve MHP liderleri dün yeniden bir araya geldi. Başbakanlık Resmi Konutu’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 3 saatlik zirve yapan Yıldırım, muhalefet liderlerinin süreçle ilgili uyarı ve önerilerini aldı. Kılıçdaroğlu, açılışı yapılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının Atatürk Köprüsü olmasını önerdi. Yıldırım’ın “Bu artık zor. Yavuz Sultan Selim ismi ilan edildi ve kullanılıyor” demesi üzerine CHP lideri, “15 Temmuz köprüsünü hepimiz canı gönülden kabul ettik, değişince sorun olmuyor demek ki” görüşünü dile getirdi.

Başbakan Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile daha önce ayrı ayrı bir araya gelmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç lideri Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda ağırlamıştı. Erdoğan ve liderler Yenikapı Mitingi’nde buluşmuştu. Üç lider dün de Resmi Konut’ta buluştu. Toplantıda, 15 Temmuz’dan sonraki çalışmalar ve 'FETÖ' ile mücadeleye dair brifing verildi. Yıldırım, Irak ve Suriye’de son duruma ilişkin değerlendirme yaptı. Üç lider, mini anayasa paketiyle ilgili görüşlerini aktardı.

İstihbarat zaarı uyarısı

Edinilen bilgiye göre CHP lideri, Gaziantep’teki canlı bomba saldırısına ilişkin, terörle mücadelede istihbarat zafiyetinin görmezden gelinemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, Ankara saldırısıyla ilgili iddianameye bile giren 'düğünlere saldırı' konusunda önlem alınmamasının da bu zaafı net şekilde gösterdiğini belirtti. Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, IŞİD ile mücadelede sınır güvenliğinin arttırılmasını isteyen Kılıçdaroğlu, “Türkiye’deki IŞİD varlığı ve IŞİD içindeki Türkler detaylı şekilde ele alınmalı” dedi.

Tutuksuz yargılansınlar

Kılıçdaroğlu’nun bazı insan hakları ihlallerine ilişkin tespitlerine karşı Yıldırım’ın “Biz de cadı avına dönüşmesin diye hassasiyet gösteriyoruz” dediği öğrenildi. Terörle mücadele nedeniyle OHAL kapsamındaki bazı uygulamalarda basın özgürlüğüne ilişkin ciddi sorunlar yaşandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, yazar Aslı Erdoğan’ın tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, “Biz, ‘hiçbir gazeteci yargılanmasın’ demiyoruz, tutuksuz yargılansınlar. İstanbul’da tiyatrocuların, akademisyenlerin başına gelenler de doğru değil. İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar geliyor. Bu olumsuzluklar FETÖ ile mücadeleye gölge düşürüyor” dedi. Kılıçdaroğlu, hak ihlallerinin azaltılmasına yönelik hızlı bir önlem olarak TBMM Cezaevleri İnceleme Komisyonu’nun bu dönem daha aktif çalışmasını ve cezaevlerindeki ihbarların üstüne gitmesini önerdi.

"Başka cemaatler öne çıkmasın"

CHP Genel Başkanı, “FETÖ ile mücadele ederken FETÖ’nün alternatifi olan cemaatler öne çıkmasın. Bütün sorunun kaynağı aslında liyakattir. Devlette liyakat esasını bozan her şeyin önüne geçilmeli” dedi. Kılıçdaroğlu, Özel Harekat Dairesi’ne polis alımındaKPSS şartını kaldıran KHK düzenlemesinin değiştirilmesini istedi.

"Yavuz Selim değil, Atatürk olsun"

Kılıçdaroğlu, siyasetteki uzlaşma atmosferinin toplumsal kuşatıcılığa dönüşmesine bir katkı olarak, açılışı yapılacak Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün adının Atatürk Köprüsü olmasını önerdi. Yıldırım’ın “Bu artık zor. Yavuz Sultan Selim ismi ilan edildi ve kullanılıyor” demesi üzerine CHP lideri, “15 Temmuz köprüsünü hepimiz canı gönülden kabul ettik, değişince sorun olmuyor demek ki” görüşünü dile getirdi. Kılıçdaroğlu, adli yıl açılış töreninin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasını doğru bulmadığını, ayrıca önümüzdeki törende sadece Yargıtay Başkanı ile Baro Başkanı’nın konuşması geleneğinin sürmesini istedi. CHP lideri, “Yargı mağdurlarının durumları halen düzeltilmiş değil. Balyoz, Ergenekon gibi kumpas davalarında yargılanan savcı ve hâkimlerin verdikleri kararlar gözden geçirilmeli. Onların adil olmayan kararları tespit edilsin, mağdurlara itibarları iade edilsin” dedi.

Suriye, İran ve Rusya ile ilişkilerin normalleşmesini desteklediğini dile getiren Kılıçdaroğlu, iç siyasette HDP’nin

dışlanmasını ise doğru bulmadıklarını yineledi. Kılıçdaroğlu, “Özellikle parlamentoyla ilgili adımlara HDP de dahil edilsin” dedi. Buna karşı Yıldırım’ın ise öncelikle adının terör örgütüyle birlikte anılmaması için HDP’nin PKK’ya tavır alması gerektiğini söylediği öğrenildi.

"Uzlaşma için daha dikkatli olacağız"

Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin ana meselelerinde iktidar-muhalefet ayrımı yapmadan bütün konuları uzlaşarak çözmenin gayreti içinde olacaklarını söyleyerek, “Birlik, kardeşlik ve uzlaşma ortamını devam ettirmek için iktidar partisi sorumluluğunu bilerek daha dikkatli davranacağız” mesajı verdi. Çankaya Köşkü’nde yapılan ve 8 saat 15 dakika süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Yıldırım, Yenikapı ruhunun devamı noktasında muhalefete sıcak mesajlar verdi:

"Görüş alışverişi yaptık"

"Bu sabahki toplantıda sayın genel başkanlara, ülkemizin başını ağrıtan birkaç temel konuda bilgi verme fırsatı bulduk. Özellikle uzun süreden beri devam etmekte olan terörle PKK terörüyle yaptığımız mücadelede geldiğimiz noktayı ve bundan sonraki hareket tarzımızı anlatma fırsatı bulduk. Düşüncelerimizi ve bundan sonraki hareket tarzımızı da paylaşma fırsatı bulduk. Özellikle Suriye konusunda bundan sonraki süreç için neler yaşanabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunma fırsatımız oldu.

"Canlı bomba belli değil"

"(Gaziantep katliamı) Çok ciddi tedbirler alınmasına rağmen diyelim ki 100 tane ihbarı değerlendirip gereğini yapıyorsunuz ama 1 tanesi kaçıyor. Henüz faile ilişkin ipucu bulunabilmiş değil. Bu sadece bir tahmin, görgü tanıklarının anlattıklarından. Saldırıyı kimin, hangi örgüt adına yaptığına dair erken kanaatler doğru değil. Arkasında kimler var ortaya çıkarılacak. Bunlarda bir şüphe yok."