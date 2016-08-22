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15 Temmuz Darbe Girişimi

Başbakan, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin görüşmesi üç saat sürdü

Görüşmede terörle mücadele süreci ele alındı, Irak ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi

22 Ağustos 2016 13:21

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile dördüncü kez bir araya geldi. Üç saat süren görüşmede terörle mücadele süreci ele alındı. Irak ve Suriye'deki gelişmeler değerlendirildi.

Başbakanlık kaynaklarından yapılan açıklamada "Sayın Başbakanımız FETÖ ile mücadele sürecine ilişkin liderlere bilgi verdi. Görüşmede HDP'nin terör örgütüyle anılmaması için PKK'ya karşı net tavır alması gerekiyor" dendi.

Üç lider, en son Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla İstanbul Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'nde bir araya gelmişti.

Darbe girişiminin ardından Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'yi ağırlamış, görüşmeye HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ davet edilmemişti. 

 

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