Kılıçdaroğlu'ndan Başbakan'a: Devlette alternatif diğer cemaatler olmamalı, gazeteciler ve Aslı Erdoğan tutuksuz yargılanmalı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptıkları üçlü zirvede, Başbakan’a gündemdeki konularla ilgili değerlendirmelerini aktardı. CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat’ın edindiği bilgilere göre, Kılıçdaroğlu kapatılan Özgür Gündem gazetesi yazarı ve Yayın Danışma Kurulu üyesi Aslı Erdoğan’ın tutuklanmasına değinerek “Gazeteciler yargılanmasın demiyorum ama tutuksuz yargılanmalılar” dedi. Devlet içindeki diğer cemaat yapılanmalarına dikkat çeken CHP lideri, “Diğer cemaatler alternatif olarak görülmemeli” ifadesini kullandı.

Adli yılın Beştepe'de açılmasına itiraz

Kılıçdaroğlu, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmesinin ardından Adli Yıl Açılışı'nın Beştepe’deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda yapılmasına da itiraz etti.

"Fişleme yapılmamalı"

Kapatılan üniversitelerde okuyan öğrencilerin devlet üniversitelerine geçtikten sonra haklarında fişleme yapılmaması gerektiğini de belirten Kılıçdaroğlu, cezaevleri konusuna da değindi. Kılıçdaroğlu, Başbakan Yıldırım’a “Cezaevi Alt Komisyonu çalıştırılmalı” dedi.

Ergenekon ve Balyoz sanıklarına iade-i itibar

CHP Genel Başkanı, görüşmede Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılananların itibarının iadesi konusunu da gündeme getirdi.