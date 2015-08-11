Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Kan davası gütmeyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla dün yaptığı koalisyon görüşmesinde "Biz CHP olarak bir kan davası arayışı içinde değiliz" dediği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan kulis habere göre, Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda 17- 25 Aralık’la ilgili sürecin de bağımsız yargının ve milletvekillerinin hür iradesinin tasarrufunda işlemesini isteriz" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün saat 18:00 de başlayan ve 4 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası liderlerin perşembe ya da cuma günü tekrar buluşacağı açıklandı.