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Politika

Kılıçdaroğlu'ndan AKP'ye: Kan davası gütmeyiz

CHP lideri 17-25 Aralık dosyalarıyla ilgili TBMM'yi işaret etti

11 Ağustos 2015 12:28

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’yla dün yaptığı koalisyon görüşmesinde "Biz CHP olarak bir kan davası arayışı içinde değiliz" dediği öğrenildi. Hürriyet'te yer alan kulis habere göre, Kılıçdaroğlu, "Bu bağlamda 17- 25 Aralık’la ilgili sürecin de bağımsız yargının ve milletvekillerinin hür iradesinin tasarrufunda işlemesini isteriz" diye konuştu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün saat 18:00 de başlayan ve 4 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası liderlerin perşembe ya da cuma günü tekrar buluşacağı açıklandı.

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Davutoğlu’na “Biz CHP olarak bir kan davası arayışı içinde değiliz. Olası bir koalisyonun ortaya koyduğu ilkeler doğrultusunda gerçekleşmesi halinde AK Parti’nin 13 yıllık iktidarına dönük bir sürek avı başlatmayız. Bağımsız yargı, bağımsız denetim kurulları gereğini yapar. Yani ‘Gidin şurayı kurcalayın, şurada bir açık var mı, bir bakın’ yaklaşımı içinde içinde olmayız. Bu bağlamda 17- 25 Aralık’la ilgili sürecin de bağımsız yargının ve milletvekillerinin hür iradesinin tasarrufunda işlemesini isteriz” mesajı verdiği öğrenildi. 

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