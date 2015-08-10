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Politika

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu arasındaki koalisyon görüşmesi sona erdi

Başbakanlık Konutu'nda geçekleşen görüşmenin ardından açıklama yapılmadı

10 Ağustos 2015 20:57

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında gerçekleştirilen koalisyon görüşmesi sona erdi. Saat 18.00'de başlayan görüşme, 4 buçuk saat sürdü. 

İki lider, ilk görüşmenin ardından yemeğe geçti. Yemekte bamya çorbası, zeytinyağlı tabağı, salata ve ızgara ile dondurmalı ve böğürtlenli kek olduğu öğrenildi.İki lider, ilk görüşmenin ardından yemeğe geçti. Yemekte bamya çorbası, zeytinyağlı tabağı, salata ve ızgara ile dondurmalı ve böğürtlenli kek olduğu öğrenildi.

Davutoğlu ve Kılıçdaroğlu, ilk kez 13 Temmuz’da CHP Genel Başkanı’nın genel merkezdeki makamında bir araya geldi. Bu görüşmede alınan kararla başlayan keşif amaçlı heyetler arası görüşmeler kapsamında iki partinin heyetleri 5 kez bir araya gelerek 35 saat mesai yaptı. Heyetler bu görüşmelerin sonunda “uzlaşılan”, “uzlaşılmayan”, “uzlaşmaya yakın olunan” konu başlıklarını belirleyerek, hazırladıkları raporları liderlere sundu. Uzlaşma sağlanamayan konular ise liderlere bırakıldı.

 

Davutoğlu’nun daveti üzerine ilk tur görüşmeden 28 gün sonra bugün Başbakanlık Resmi Konutu’nda saat 18.00’de başlayan kritik görüşmeye, iki parti arasındaki heyetler arası görüşmeleri koordine eden Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile CHP Parti Sözcüsü Haluk Koç da katıldı.

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