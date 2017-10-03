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Kılıçdaroğlu'na "Nuriye Semih" yazılı bileklik: Çocukları kurtarın

"Zorla müdahale sakat kalmalarına yol açar"

03 Ekim 2017 18:06

KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Acun Karadağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na üzerinde "Nuriye Semih" yazılı boncuktan yapılmış 2 bileklik hediye etti.

CHP'nin bugünkü Meclis grup toplantısı sırasında Kılıçdaroğlu ile görüşen Karadağ, KHK ile ihraç edildikleri görevlerine dönmek için başlattıkları açlık grevini sürdüren Nuriye Gülmen ile Semih Özakça'ya zorla müdahale edileceğini söyledi. 

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya’nın aktardığı habere göre Karadağ, "Zorla müdahale sakat kalmalarına yol açar. Çocukları kurtarın. Elinizden geleni yapın. OHAL Komisyonu'nda bir an önce dosyaları görüşülsün" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Elimizden geleni yapıyoruz" derken Karadağ, "Daha fazlasını yapın" çağrısında bulundu.

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