T24 LogoT24 Logo
Gündem

Semih Özakça: Biz ne ölmek, ne de yaşayan ölü olmak istiyoruz

"Direnişi bitiremiyorlar, biz kazanacağız!”

26 Eylül 2017 17:03

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi sonrasında öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen'in zorla hastaneye götürülmesinin ardından, Esra-Semih Özakça Twitter hesabından; Özakça’nın, refakatçisi Sultan Özakça aracılığıyla gönderdiği mesaj yayımlandı.

Semih Özakça'nın’in mesajı şöyle:

“Biz ne ölmek istiyoruz, ne de yaşayan bir ölü olmak istiyoruz. Zorla müdahale işkencesi ile bizi yaşayan ölü haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar acizlikleri ile kaybettiklerini gösterdiler. Direnişi bitiremiyorlar. Biz kazanacağız!”

Esra Özakça tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Semih’in Nuriye’nin götürülüşünü duyduğunda üstünü giyerek annesiyle vedalaştığını söyledi. Esra Özakça şunları kaydetti:

“Semih’in refakatçısı annemle konuştum. Nuriye götürülürken nasıl kapıya vurduklarını, Nuriye’nin çığlıklarını, sloganlarını anlattı. Beyza’nın ablama ne yapacaksınız diye feryadını, Semih’in üstünü giyindiğini ve vedalaştıklarını ağlayarak anlattı! Semih’in mesajını iletti. Peki niçin ailecek bu zulmü yaşıyoruz? Nuriye ve Semih işlerini geri istiyorlar, bağışlanamaz korkunç suçumuz!”

ETİKETLER

Nuriye GülmenSemih Özakçaaçlık grevihaber202 günmesajOHALKHK

İlgili Haberler

Açlık grevinde 200 gün geride kaldı: Gülmen ve Özakça neler yaşadı?

Açlık grevindeki Özakça 53, Gülmen 43 kilo kaybetti

Nuriye Gülmen açlık grevinin 202. gününde yoğun bakım servisine kaldırıldı

Sosyal medyada duruma tepki gösterilirken, "#ZorlaMüdahaleCinayettir" başlığı açıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24