Semih Özakça: Biz ne ölmek, ne de yaşayan ölü olmak istiyoruz

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevi sonrasında öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen'in zorla hastaneye götürülmesinin ardından, Esra-Semih Özakça Twitter hesabından; Özakça’nın, refakatçisi Sultan Özakça aracılığıyla gönderdiği mesaj yayımlandı.

Semih Özakça'nın’in mesajı şöyle:

“Biz ne ölmek istiyoruz, ne de yaşayan bir ölü olmak istiyoruz. Zorla müdahale işkencesi ile bizi yaşayan ölü haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar acizlikleri ile kaybettiklerini gösterdiler. Direnişi bitiremiyorlar. Biz kazanacağız!”

Esra Özakça tarafından Twitter hesabından yapılan açıklamada, Semih’in Nuriye’nin götürülüşünü duyduğunda üstünü giyerek annesiyle vedalaştığını söyledi. Esra Özakça şunları kaydetti:

“Semih’in refakatçısı annemle konuştum. Nuriye götürülürken nasıl kapıya vurduklarını, Nuriye’nin çığlıklarını, sloganlarını anlattı. Beyza’nın ablama ne yapacaksınız diye feryadını, Semih’in üstünü giyindiğini ve vedalaştıklarını ağlayarak anlattı! Semih’in mesajını iletti. Peki niçin ailecek bu zulmü yaşıyoruz? Nuriye ve Semih işlerini geri istiyorlar, bağışlanamaz korkunç suçumuz!”