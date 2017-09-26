Nuriye Gülmen açlık grevinin 202. gününde yoğun bakım servisine kaldırıldı

Olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinde 202. gününde öğretmen Semih Özakça ile birlikte tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen'in, dün (25 Eylül 2017) akşam saatlerinde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Cumhuriyet'ten Hâkim karşısına çıkmasına iki gün kalan tutuklu akademisyen Nuriye Gülmen, “İşimi geri istiyorum” diyerek başlattığı açlık grevinin 202. gününde Numune Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne zorla götürüldü. “İşimi geri istiyorum” eyleminin simge yeri Yüksel Caddesi’nde sürekli müdahalede bulunan sivil polislerin Gülmen’in kaldırıldığı hastanede de görevlendirilmesi dikkat çekti.

İhraç edildiği işine geri dönme talebiyle açlık grevine başlayan akademisyen Nuriye Gülmen, açlık grevinin 202. gününde yine zorla yer değişikliğine maruz kaldı. Edinilen bilgilere göre; cezaevi müdürü ve gardiyanlar, Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi’nde tutulan Nuriye Gülmen’in kaldığı odaya refakatçi kardeşi Beyza Gülmen ile kitap okuduğu sırada girdi.

Sloganlarla feryat eden Gülmen, odasından sedyeyle çıkarıldı. Son üç gündür koku alma duygusunda yokluk, uyku hali, konuşma bozukluğu ve su alımında azalma olması gerekçesi ile gece yarısından sonra Numune Hastanesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne götürülen Gülmen’in yanına avukatları veya yakınının girmesine izin verilmedi. Odaya girildiğinde yoğun bakımda da ablasını görmeye devam edeceği söylenen Beyza Gülmen de Numune Hastanesi’nin kapısından geri çevrildi.

‘Hayati düşüş’

Gülmen ile Özakça’nın ilk duruşmaya getirilmemelerinin ardından Gülmen’in savunmasını hazırladığı 28 Eylül’de görülecek duruşmadan iki gün önce yoğun bakıma götürülmesi tartışma yarattı. Hastane yönetimi zorla müdahale iddialarını yalanladı. Üç gün önce Gülmen ile Özakça’nın kontrolünü yapan Numune Hastanesi hekimi, “Hayati fonksiyonları birden düşüş yaşadığı için hastaneye kaldırıldı” dedi.

Uzman polisler

Hastane çevresinde, koridorlarında ve Gülmen’in kaldığı yoğun bakım servisi önünde onlarca polis yığıldı. Gülmen’in kaldığı koridoru jandarma ve sivil polis ekipleri doldurdu. “İşimi geri istiyorum” eyleminin simge yeri Yüksel Caddesi’nde sürekli müdahalede bulunan sivil polislerin hastanede görevlendirilmesi dikkat çekti.

Hastane önünde gözaltı

Numune Hastanesi önünde “Zorla tıbbi müdahale cinayettir. Bunu asla kabul etmiyoruz. Arkadaşlarımız sahipsiz değildir onları öldürtmeyeceğiz” diyerek oturma eylemi yapan Nazan Bozkurt gözaltına alınarak uzaklaştırıldı. Sincan Cezaevi Kampus Hastanesi’nde tutulmaya devam edilen Semih Özakça ise refakatçi annesi Sultan Özakça ile gönderdiği mesajında, “Biz ne ölmek istiyoruz, ne de yaşayan bir ölü olmak istiyoruz. Zorla müdahale işkencesi ile bizi yaşayan ölü haline getirmeye çalışıyorlar. Onlar acizlikleri ile kaybettiklerini gösterdiler. Direnişi bitiremiyorlar. Biz kazanacağız” dedi.

İşlerine dönmeliler

CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan, Numune Hastanesi’ne Gülmen’i ziyarete gitti. Duruşmaya iki gün kala Gülmen’in hastaneye yatırılmış olmasının savunma hakkına yönelik yeni bir engelleme olduğuna dair kamuoyunun ciddi endişe taşıdığını söyleyen Sarıhan, “Gülmen ve Özakça’nın avukatlarının bir önceki duruşmadan iki gün önce gözaltına alınıp tutuklanması ve şimdi de Nuriye’nin kendisinin yoğun bakıma kaldırılması yine savunma hakkının kullanılamayacağını gösteriyor. Ancak temel öncelik yaşama hakkıdır. Her geçen gün durumları kötüye giden eğitimcilerin bir an önce işlerine iade edilmeleri ve eylemlerini sonlandırmaları sağlanmalıdır” dedi.

202 gündür açık grevinde olan Nuriye Gülmen'in yakınları tarafından kullanılan Twitter hesabında, konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı.

Açıklamalar şöyle:

- Nuriye Gülmen kaldığı hastane odasından yeni hiç bir durum yokken, kitap okurken zorla kaçırılıp Numune Hastanesi'ne getirilmiş.

- Yoğun bakın servisine konmuş. Yoğum bakım önüne jandarma etten duvar örmüş (Geçen hafta mahkeme için personeli yoktu).

- Refakatçısı kardeşi Beyza yanına alınmıyor! Nuriye avukatlarına gösterilmiyor! 28 Eylül'de Sincan'da yapılacak duruşmaya 2 gün var!

- Duruşmaya 2 gün kala bunun yapılmasında amaç Nuriye'yi duruşmadan kaçırmak. Nuriye duruşmaya hazırlanıyordu.

- Nuriye ve Semih AKP iktidarı tarafından mahkemeye dahi çıkarılmayarak kaçırılıyor! Milyonların gözü önünde cinayet işliyorlar!

- Nuriye ve Semih'e sahip çıkalım! AKP'nin öldürmesine izin vermeyelim! Başlarına gelen her şeyden iktidar sorumludur!

Sosyal medyada duruma tepki gösterilirken, "#ZorlaMüdahaleCinayettir" başlığı açıldı.