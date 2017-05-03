Kılıçdaroğlu'na "hakaret", Dişli'ye "tehdit" suçlaması; AKP, CHP ve HDP'li 18 vekil için dokunulmazlık fezlekesi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında "hakaret", AKP Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli hakkında "tehdit" suçlamasıyla dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandığı öğrenildi. AKP'den bir, CHP'den 7 ve HDP'den 10 milletvekili olmak üzere toplam 18 milletvekiline ait 20 dokunulmazlık dosyası TBMM Başkanlığı'na gönderildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması için gönderilen dosyalar arasında AKP'den Şaban Dişli; CHP'den Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Namık Havutça, Aytun Çıray, Özgür Özel, Özkan Yalım, Veli Ağbaba, Eren Erdem; HDP'den Dirayet Taşdemir, Berdan Öztürk, Besime Konca, Çağlar Demirel, Ayşe Acar Başaran, Tuğba Hezer Öztürk, Sibel Yiğitalp, Gülser Yıldırım, Alican Önlü, Mahmut Toğrul var. Gelen dokunulmazlık dosyalarında, Taşdemir ile Demirel'in ikişer fezlekesi bulunuyor.

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan dokunulmazlığının kaldırılması isteniyor. AKP Genel Başkan Yandımcısı Şaban Dişli'nin fezlekesi ise "tehdit" suçunu içeriyor. CHP'li milletvekilleri hakkında düzenlenen fezlekelerin ağırlıkla "hakaret" suçu, HDP'li vekillerin fezlekelerinin ise "terör" suçları olduğu ifade edildi.

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakanlık Tezkereleri, TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna sevk edildi. Son gelen 20 fezleke ile birlikte Meclise gelen dosya sayısı 65'e ulaştı.