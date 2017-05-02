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Kardeşi darbeden tutuklanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Dişli için dokunulmazlık fezlekesi

Tutuklanan Mehmet Dişli'nin Yurtta Sulh Konseyi üyesi olduğu iddia ediliyor

02 Mayıs 2017 21:32

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Şaban Dişli’nin dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Şaban Dişli’nin kardeşi, eski Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli, 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı gerekçesiyle tutuklu bulunuyor. Mehmet Dişli’nin darbe girişimini planlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi'nin üyesi olduğu ifade ediliyor.

TBMM’nin internet sitesinde, Meclis’e gelen fezlekeler açıklandı. Hakkında fezleke olan vekillerler arasında AKP Sakarya Milletvekili Şaban Dişli de bulunuyor. Başbakanlık'ın TBMM'ye sevk ettiği fezlekeye göre, Dişli'nin dokunulmazlığının kaldırılması talep ediliyor.

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