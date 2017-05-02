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Kılıçdaroğlu da listede; CHP’li 7 vekil için dokunulmazlık fezlekesi!

Özgür Özel, Veli Ağbaba, Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Havutça hakkında fezleke hazırlandı

02 Mayıs 2017 20:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve 6 CHP’li vekil hakkında düzenlenen fezlekeler Meclis’e gönderildi, dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

Kılıçdaroğlu’nun da aralarında olduğu 7 CHP’li milletvekili hakkında fezleke düzenlendi.

Gerçek Gündem’in haberine göre CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP Milletvekilleri Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Havutça için de fezleke düzenlenerek dokunulmazlıklarının kaldırılması istendi.

Fezlekelerin Meclis’e gönderildiği de haberde yer aldı.

Dokunulmazlıkların kaldırılması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP’li 316 milletvekilinin imzasıyla TBMM başkanlığına sunulan dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifine "Anayasa’ya aykırı" olduğunu söylemesine rağmen ‘Evet’ diyeceklerini söylemişti.

Söz konusu değişiklik teklifi, Meclis’te 376 oyla kabul edilmişti. Anayasa değişikliğinde maddelere geçilmesi 348 evet oyuyla kabul edilmişti. Teklifin ilk maddesine 350 oy, ikinci maddesine ise 357 kabul oyu çıkmıştı.

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