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Politika

Kılıçdaroğlu ve Erdoğan Çarşamba günü terörü görüşecek

Başbakan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun randevu talebine olumlu yanıt verdi

02 Haziran 2012 22:51

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin terör sorunuyla ilgili yol haritası konusunda, 6 Haziran Çarşamba günü Başbakan Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu bugün Manisa'nın ardından Uşak'a geçti.

Manisa ziyaretnin ardından Uşak'a geçen Kılıçdaroğlu, fabrika ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Terörü bitirecek yol haritasını Meclis Başkanı'na sunduklarını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu doğrultuda 6 Haziran Çarşamba günü Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini açıkladı.

Kılıçdaroğlu, görüşmenin içeriğiyle ilgili şunları söyledi:

"Bunun yol yöntemini bulduk. Başbakan'a sunacağız. Yol yöntemimizin eksik olduğunu söyleyenler olabilir, yeni katkılar yaparlarsa mutlu oluruz. Doğru olmadığını söyleyen olabilir, onlar düşüncelerini getirirse destek oluruz. Biz iyi niyetle Türkiye'nin sorunlarını çözmeye hazır bir partiyiz. 'Şehit anneleriyle görüşün, bu son olsun' diyorlar. 'Başka çocuklar yaşamlarını yitirmesin'. O dilekten yola çıkarak düşüncelerimizi Başbakan'a aktaracağız.''

Kılıçdaroğlu, görüşmenin ardından bu konuyu yeniden parti yetkili kurullarında ele alacaklarını, ayrıca diğer siyasi partilerle de görüşmelerde bulunacaklarını söyledi.

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