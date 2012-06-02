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Kılıçdaroğlun'dan Erdoğana'a: Gel terörü bitirelim analar ağlamasın

CHP'li Kılıçdaroğlu, Manisa'daki İl Kongresinde yaptığı konuşmasında terörü bitirecek yol haritasını Başbakan'a sunduklarını ifade etti

02 Haziran 2012 19:11

Kılıçdardoğlu, terörü bitirecek yol haritasını Meclis Başkanı'na sunduklarını, Başbakan Erdoğan'la da görüşeceğini söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdardoğlu, terörü bitirecek yol haritasını Meclis Başkanı'na sunduklarını söyledi.

Partisinin Manisa İl Kongresi'nde konuşan Kılıçdaroğlu, "Sayın Başbakan'a da gideceğim, artık analar ağlamasın" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: "Balıkesirli anne elimden tuttu, bırakmadı 'terörü bitirin' dedi. Ankara'daki şehit binbaşının babası 'niye önlemiyorsunuz' dedi. 'iktidar değiliz, gideceksin konuşacaksın. Çözüm üreteceksin bu halkın senden umudu var' dedi. Söz verdim; gideceğim. Çankırı'da şehit olan teğmenin babası 'konuşacaksın, bu işi bitireceksin. Çözüm üreteceksin, halkın senden umudu var' dedi. Yol haritasını belirledik verdik Meclis Başkanı'na. Sayın Başbakan'a da gideceğim. Gel diyeceğim terörün bitmesi için beraber yapalım; bu ülkede analar ağlamasın."

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