Erdoğan, Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'nin Saray'daki toplantısı bitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan, liderleri “Geçmiş olsun” ve “Hoş geldiniz” diye karşıladı. Görüşme toplam 2 saat 40 dakika sürdü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de grubu bulunan partilerden sadece HDP'yi davet etmemesi dikkat çekti.

Erdoğan, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle muhalefet liderlerine teşekkür etti ve son gelişmeleri değerlendirip önerilerini aldı.

CHP: Olumlu bir görüşme oldu

Toplantısı sonrası parti adına yapılan açıklamada görüşmenin bundan sonraki süreçte siyasetin normalleşmesi adına olumlu olduğu, sürece ilişkin atılacak adımları kolaylaştırıcı bir görüşme olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ve AKP Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'e gönderdiği mektupta, Türkiye'nin, 15 Temmuz'da, asker elbisesi giymiş bir grup terörist tarafından gerçekleştirilen silahlı ve kanlı darbe girişimine maruz kaldığını belirtti.

Mektupta, "FETÖ mensubu teröristler tarafından cebir ve şiddet kullanmak suretiyle, anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini, temel hak ve hürriyetleri, meşru Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirilen, silahlı darbe teşebbüsü milletimizin demokrasisine sahip çıkarak, ortaya koyduğu kahramanca direniş sayesinde engellenmiştir." ifadesine yer verildi. Milletin, darbe girişimi karşısında gösterdiği kararlı tutumu, siyasi partilerden de beklediği vurgulanan mektupta, şunlar kaydedildi:

"Bu zorbalığa karşı gösterdiği kararlı tutumla, tüm kurumlarımıza çok önemli sorumluluklar yükleyen milletimiz, birlik ve beraberliğimizin en üst düzeyde olması gereken bu kritik dönemde, diğer kuruluşlarımızla birlikte, siyasi partilerimizden de bunun gereğini yerine getirmesini beklemektedir. Bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız 25 Temmuz Pazartesi günü saat 14.00'te CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile AK Parti Genel Başkanı Sayın Binali Yıldırım'ı, hem darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumu sebebiyle kendilerine teşekkür etmek, hem de son gelişmeleri değerlendirip, önerilerini almak üzere, Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmektedir."