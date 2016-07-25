Cumhurbaşkanlığı; 'muhalefetle diyaloğun devamı ve OHAL sürecinin titizlikle yürütülmesi' açıklaması yaptı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etmesine ilişkin açıklamada bulundu. Kalın, yaptığı açıklamada "15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının ve OHAL sürecinin titizlikle yürütüleceği ifade edilmiş ve bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapmasının önemi vurgulanmıştır" ifadelerini kullandı.

Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki görüşme ile ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"25 Temmuz 2016 Pazartesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Sayın Binalı Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin katılımlarıyla gerçekleştirilen toplantıda 15 Temmuz darbe girişimi ele alınmış ve bundan sonraki sürece ilişkin konularda görüş teatisinde bulunulmuştur.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, 15 Temmuz gecesi darbeye karşı demokrasi, özgürlük ve hukukun üstünlüğünden yana açık ve net bir duruş sergilemelerinden dolayı parti liderlerine teşekkür etmiş ve bu birlik ve beraberlik ruhunun her türlü sorunun üstesinden gelmek için en önemli güç kaynağımız olduğunu vurgulamıştır.

"Siyasi görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak meydanlara dökülen milletimizin ve verilen talimatları yerine getiren güvenlik güçlerimizin kahramanlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, Fethullahçı terör örgütü (FETÖ), PKK ve diğer güvenlik tehditlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlar hakkında da liderleri bilgilendirmiştir.

"Görüşmede, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri etrafında kenetlenen milletimizin özgürlük, güvenlik ve refahı için atılacak adımlar, OHAL uygulaması, güvenlik tedbirleri, Anayasa çalışmaları ve ekonomi politikaları değerlendirilmiştir. Devleti ele geçirmeye ve yıkmaya çalışan FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerine karşı kararlılıkla mücadele edileceği belirtilmiş ve 15 Temmuz darbe girişimine benzer bir hadisenin tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınmasının zarureti üzerinde durulmuştur. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasının ve OHAL sürecinin titizlikle yürütüleceği ifade edilmiş ve bu konuda bütün siyasi partilerin işbirliği yapmasının önemi vurgulanmıştır. Ortak sorunlarımıza kalıcı çözümler üretmek için siyasi diyalog mekanizmalarının etkin bir şekilde kullanılması hususunda görüş birliğine varılmıştır.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne teşriflerinden ve demokrasiye sahip çıkma konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Genel Başkanlara teşekkürlerini sunmuştur."