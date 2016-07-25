Kılıçdaroğlu'ndan Saray'daki kritik zirve için ilk açıklama: Demokrasilerde uzlaşma önemlidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP Genel Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Kılıçdaroğlu, toplantıyla ilgili "Demokrasilerde uzlaşma önemlidir" dedi.

Toplantısı sonrası CHP adına yapılan açıklamada görüşmenin bundan sonraki süreçte siyasetin normalleşmesi adına olumlu olduğu, sürece ilişkin atılacak adımları kolaylaştırıcı bir görüşme olduğu belirtildi.

Erdoğan, liderleri “Geçmiş olsun” ve “Hoş geldiniz” diye karşıladı. Görüşme toplam 2 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'de grubu bulunan partilerden sadece HDP'yi davet etmemesi dikkat çekti.

Erdoğan, darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları sebebiyle muhalefet liderlerine teşekkür etti ve son gelişmeleri değerlendirip önerilerini aldı.

Davet mektubu Kasırga’dan

Davet, Cumhurbaşkanı Erdoğan adına Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga tarafından yapılmıştı.

Kasırga; AK Parti, CHP ve MHP genel sekreterlerine birer mektup gönderdi.

Mektupta, milletin darbe girişimi karşısında gösterdiği kararlı tutumu siyasi partilerden de beklediği vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üç genel başkanı, hem darbe girişimi karşısındaki kararlı tutumları için kendilerine teşekkür etmek hem de son gelişmeleri değerlendirip önerilerini dinlemek üzere davet ettiği belirtilmişti.

Cumhurbaşkanlığı'nın davetine CHP ve MHP olumlu yanıt vermişti.

HDP davet edilmedi

Davet edilen isimler arasında HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ yer almamıştı.