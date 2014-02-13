Kılıçdaroğlu ve Bahçeli hakkındaki fezlekeler Meclis'te

Başbakanlık tarafında Meclise gönderilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Egemen Bağış hakkındaki dosyaların da aralarında bulunduğu 25 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezlekeler TBMM'ye ulaştı.

‘’Halkı birbirine kışkırtmak’’ suçlamasıyla hakkında fezleke hakkında fezleke hazırlanan Bahçeli ‘’bizim sözlerimizden fezleke çıkartacak kadar hassasiyet varsa Meclise gelmesi normaldir’’ değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, hakkında hazırlanan fezleke 23 Mart 2013 tarihinde Bursa mitinginde yaptığı konuşmaya yönelik.

Mahkemeye taşınan konuşmada Bahçeli, kalabalığın "Vur de vuralım, öl de ölelim" sloganlarına karşılık "Merak etmeyin onun da zamanı gelecek" cevabını vermişti.Başsavcılık, Bahçeli hakkında "suç işlemeye alenen tahrik, halkı birbirine kışkırtmak" iddiasıyla fezleke hazırladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında gönderilen fezleke ise Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye hakaret ettiği iddiasına ilişkin.

Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış hakkında da "hakaret" suçlamasıyla hazırlanan fezleke Meclis'e ulaştı.

Kemal Kılıçdaroğlu fezleke ile ilgili olarak şunları şöyledi:

''Ben Ankara'ya gelmeden fezleke meclise geldi. Ben yolsuzluk yapmadım. Biz bakanların fezlekelerini beklerken bizim fezlekemiz geliyor. Ben kul hakkı yemedim insanlara saygılı oldum milyonları götürmedim. Benim hakkımda fezleke geliyor başımın üstüne gelsin ama yolsuzluk yapan bakanların fezlekesi neden gelmiyor? Bunu içime sindiremiyorum. Bunlarda vicdan yok mu merak ediyorum. Hırsızları savunan bir başbakan gördünüz mü hiç? Şimdi görüyoruz.''

Hakkında hazırlanan fezleke ile ilgili konuşan Devlet Bahçeli ise, ''Cumhuriyet Savcılarının gerekli görmesi halinde bu tür uygulamalar vardır. Bizim sözlerimizden fezleke çıkartacak kadar hassasiyet varsa Meclise gelmesi normaldir. Meclis’te de gereği ne ise o yapılır" dedi.

25 fezlekeyle birlikte Meclis'e gelen dokunulmazlık dosyası sayısı bin 44'e ulaştı.