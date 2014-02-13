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Politika

Bahçeli: Fezlekemin Meclis'e gelmesi gayet normal

MHP lideri Bahçeli, 'Bizim sözlerimizden fezleke çıkartacak kadar hassasiyet varsa Meclise gelmesi normaldir. Meclis’te de gereği ne ise o yapılır' dedi

13 Şubat 2014 15:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir miting sırasında kendisine hitaben atılan "Öl de ölelim, vur de vuralım" sloganlarına "Onun da zamanı gelecek" karşılık vermesi nedeniyle hakkında açılan soruşturma kapsamında fezlekesinin Meclis'e gelmesini değerlendirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında düzenlenen fezleke ile ilgili, Cumhuriyet Savcılarının gerekli görmesi halinde bu tür uygulamalar vardır. Bizim sözlerimizden fezleke çıkartacak kadar hassasiyet varsa Meclise gelmesi normaldir. Meclis’te de gereği ne ise o yapılır" dedi.

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