Bahçeli için hazırlanan fezleke Meclis'e geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Bursa mitinginde "Öl de ölelim, vur de vuralım...” sloganına “Merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir...” şeklinde cevap verdiği gerekçesiyle hazırlanan fezleke TBMM'ye ulaştı.

Devlet Bahçeli hakkında Meclis’e gelen fezlekede, T.T. adlı vatandaş tarafından yapılan şikayet üzerine Bahçeli’ye “Suç işlemeye tahrik” suçu isnat edildi. Fezlekede, Bahçeli’nin 23 Mart 2013’te Bursa mitinginde, kalabalık tarafından “Öl de ölelim, vur de vuralım...” şeklindeki sloganların arka arkaya atılması üzerine, “Merak etmeyin, onun da zamanı gelecektir...” ifadesi ile karşıladığı belirtilerek şöyle denildi:

“Türk Ceza Kanunu’nun 214. maddesi altında, suç işlemek için alenen tahrikte bulunan kişi, 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklinde düzenlenen aynı maddenin birinci fıkrası, ‘suç işlemeye tahrik eylemini, açıkça ifade özgürlüğünün kapsamı dışına çıkarmış, ifade özgürlüğünün suç işleme veya işletme aracı olarak kullanılması, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesinde belirtilen ilkelere uygun biçimde yasaklanmıştır. Milletvekillerinin, ancak şiddeti veya suç işlenmesini teşvik yahut tahrik edecek ifadeler kullanmamaya özen göstermeleri şartıyla, toplumsal sorunlar hakkında acımasız eleştirilerde bulunabilme veya düzeni sorgulayabilme özgürlüğüne sahip bulundukları kabul edilmelidir. Suç işlemeye genel tahrik suçu bakımından yeterli şüphenin doğmuş olduğu kanaatine varılmıştır.”

Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın da olduğu milletvekillerine ait 25 yeni dosyayla birlikte Meclis’te bekleyen dokunulmazlık fezlekelerinin sayısı bin 15’e ulaştı.

Oktay Vural: 4 Bakanın fezlekesini geri gönderdiler, MHP'yi susturmak için yargıyı silah olarak kullanıyorlar

MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural, Genel Başkan Devlet Bahçeli hakkında hazırlanan fezlekenin, 8 ay bekletildikten sonra Meclis'e gönderildiğine dikkat çekti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın yolsuzluklarla ilgili 4 Bakanın fezlekesini geri gönderirken, Bahçeli'nin fezlekesinin Meclis'e gönderilmesinin manidar olduğunu söyledi. Vural, "MHP'yi yolsuzlukları, ülkeyi bölme çabalarını gündeme getirdiği için medya sansürü ve yargı yoluyla susturmak istiyorlar. Bir tehdit unsuru olarak da bu fezlekeyi gönderdiler. Ama MHP bunlara boyun eğmez, susmaz. Buyursunlar, dokunulmazlığı kaldırsınlar" dedi.

Vural, Bahçeli'nin Bursa Mitinginde yaptığı konuşma nedeniyle Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekenin tarihinin 12 Haziran 2013 olduğuna dikkat çekerek, bunun 8 ay bekletilerek dün Meclis'e gönderildiğini vurguladı. MHP'nin yolsuzluklar ve ülkenin bölünmesi çabaları konusunda yaptığı uyarıların hükümeti rahatsız ettiğini ileri süren Vural, "Adalet Bakanı, 4 bakanla ilgili fezlekeyi geri gönderirken; Sayın Genel Başkanın fezlekesini Meclis'e göndermiş. Bu hükümetin, MHP'ye yönelttiği tehdit ve şantajdır. Hem medyayı hem yargıyı silah olarak kullanmaktadır. Bir yanda yolsuzlukları, hırsızlıkları diğer yanda ülkeyi bölme girişimlerini anlattığımız için bizi susturmak istiyorlar. Ama genel başkanın dediği gibi, hodri meydan, buyursunlar dokunulmazlığımızı kaldırsınlar" diye konuştu. Vural, darbeci zihniyetin işbaşında olduğunu, yargıya müdahale edenlerin bu fezlekeyle siyaseti susturmaya çalıştıklarını belirtti.