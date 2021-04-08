Kılıçdaroğlu turkuaz tabloyu paylaşarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sağlık Bakanlığı'nın günlük olarak açıkladığı Koronavirüs verilerine ilişkin turkuaz tabloyu paylaşarak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan Erdoğan'ı etiketleyerek; "Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun" dedi.

TIKLAYIN: Türkiye'de Koronavirüs | 258 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 55 binin üzerinde!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 258 kişi daha hayatını kaybederken, 55 bin 941 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan sayı Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu. Veriler sosyal medyada tartışma ve tepki konusu oldu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise sosyal medya hesabından vaka sayıları artarken gerçekleştirilen AKP kongrelerine gönderme yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Milletin cebine kastettiğin yetmedi, artık canına da kastediyorsun ⁦@RTErdogan ⁩. Türkiye lebalep hasta!"