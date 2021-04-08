Türkiye'de Koronavirüs | 258 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 55 binin üzerinde!

Türkiye'de yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 258 kişi daha hayatını kaybederken, 2316 'hasta' olmak üzere 55 bin 941 yeni 'vaka' tespit edildi. Açıklanan günlük vaka sayısı, Sağlık Bakanlığı'nın şimdiye kadar açıkladığı en yüksek günlük sayı oldu.

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs verilerinin yer aldığı tabloyu paylaştı.

Tabloya göre, son 24 saatte 258 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam vefat sayısı 33 bin 201'e yükseldi. Son 24 saatte tespit edilen 55 bin 941 yeni vaka ile toplam vaka sayısı da 3 milyon 689 bin 866 oldu.