Kılıçdaroğlu: Türkiye bataklığa sürükleniyor

Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasını NTV’ye değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olaydan kaygı duyduğunu söyledi. Olayın ardından Başbakan Erdoğan’ın kendisini aramadığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Duyguların tutsağı olanlar sağlıklı yönetici olamaz” dedi.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün PKK’lılar tarafından kaçırılmasını NTV Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç'a değerlendirdi.

Olayı takip ettiklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Kaygı duyuyorum, Hüseyin Aygün'ün durumundan endişe ediyorum" dedi.

Terörün geldiği noktanın “düşündürücü” olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Bunun bilinmesi, iyi tahlil edilmesi ve sorgulanması gerekir. Defalarca izlenen politikanın yanlış olduğunu, bunun çıkmaz bir yol olduğunu söyledik. Ancak CHP olarak en ağır eleştirileri biz aldık. Gelinen noktada iktidarın oturup düşünmesi ve bu yaşananları görmesi gerekir."



'Başbakan beni aramadı'



Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasının ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın hâlâ kendisini aramadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, “Kendisinden böyle bir telefon da beklemiyorum. Duyguların tutsağı olanlar sağlıklı yönetici olamaz” diye konuştu.



'Türkiye bataklığa sürükleniyor'



Meclis’in toplanmasına karşı çıkan Erdoğan’ı eleştiren Kılıçdaroğlu, “Başbakan da sorunun ‘tek başına çözülmeyeceğini’ söylemişti. Buyurun yarın gelin, hep beraber çözelim. Suriye konusunda yanlış politika izleniyor, Türkiye bataklığa sürükleniyor” dedi.



'Biz Meclis'te olacağız'



CHP lideri Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milletin vicdanına bırakıyoruz. Biz yarın orada olacağız, söyleyeceklerimizi söyleyeceğiz. Olağanüstü Grup Toplantısı’nda her türlü konuda fikirlerimizi açıklayacağız. Telkinle dış politika olamaz. Tüm siyasi partiler ortak bir uzlaşı içinde olmalıdır.”