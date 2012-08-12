CHP'li vekil Hüseyin Aygün PKK'lılar tarafından kaçırıldı

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafından kaçırıldı. İki PKK'lı, direnen Aygün'ü "kafana sıkarız" tehdidiyle alıkoydu. Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, PKK'lılar tarafından kaçıldığını doğruladı. CHP sözcüsü Haluk Koç, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından PKK'nın ilk kez bir milletvekilini kaçırdığını, Aygün'ün PKK'lılara direndiğini söyledi. Koç, 5 CHP'li vekilin bölgeye hareket ettiği bilgisini verdi. PKK'lılar tarafından kaçırılan Aygün'ün, Ovacık ziyaretini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan duyurduğu ortaya açıktı. İddiaya göre Kandil'den önceki gün şifreli mesajla Tunceli'deki PKK'lılara Hüseyin Aygün'ü kaçırması talimatı verildi. Ancak bu mesaj güvenlik güçlerince deşifre edilemediği için milletvekili Aygün, korumasız kaldı.

Aygün'ün PKK'lılarca kaçırıldığı açıklaması, Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen’den geldi.

Aygün'ün 8 Ağustos'tan bu yana bulunduğu Tunceli'de, bugün Ovacık köyüne gittiği ve kent merkezine dönüş yolunda aracının önü kesilerek kaçırıldığı kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Aygün ile birlikte, danışmanı ve Akşam gazetesi Tunceli Muhabiri Kadir Merkit’i taşıyan otomobilin yolu, saat 19.00 sularında Ovacık karayolunun 35 kilometresinde kesildi.

2 kişi oldukları belirtilen PKK militanları, muhabir ve danışmanı serbest bırakırken Hüseyin Aygün’ü alarak ormanlık alana girdi. Kaçırılma olayı da, serbest bırakılan muhabir ile danışmanın Tunceli kent merkezine dönmeleriyle öğrenildi.

İki kişinin ifadesi alınırken, bölgede operasyon başlatıldı. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'den de, ''Tunceli polisimiz ve jandarmamızca bölgede her türlü arama faaliyetleri başlatıldı'' açıklaması geldi.



CHP'den açıklama: Terörün ulaştığı boyutu gösteriyor



Aygün'ün kaçırılma haberinin ardından CHP Genel Merkezi hareketlendi.

Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte genel başkan yardımcıları Adnan Keskin, Nihat Matkap ve Gürsel Tekin genel merkeze gittiler.

Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası parti sözcüsü Haluk Koç konuştu:

Milletvekilimizin yolu PKK'lılarca yolu kesiliyor ve direnmesine rağmen alıkonuluyor. Biz Aygün'ün danışmanıyla görüştük ve kendisinin direndiğini ve bunun üzerine tehditle götürüldüğünü öğrendik.

Vali ile bizim aramamız sonucu konuştuk ve 'takip devam ediyor' dediler.

İlginç olan, hükümet tarafından genel başkana ya da kurumsal yapıya bigilendirmek amacıyla herhangi bir dönüş olmamasıdır.

İlk kez bir milletvekil terör örgütü tarafından alıkonuluyor ve bu terörün ulaştığı boyutu gösteriyor.

Herkes iyi bilsin ki, CHP Türkiye'nin birliği, bütünlüğü, dirliği ve kardeşliği için üzerine düşen görevi sonuna kadar yapacaktır.

Ayrıca 5 CHP milletvekili konuyla ilgili olarak Tunceli'ye hareket etti. (Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul milletvekilleri Müslim Sarı ve Mahmut Tanal, Denizli Milletvekili İlhan Cihaner ve Ankara Milletvekili Levent Gök)

Tekin: Şoktayız

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması ile ilgili açıklama yaptı. Tekin, ''Şoktayız, kendisi bölgede bazı çalışmalar yapıyordu. Valinin açıklamasından başka hiçbir bilgi alamıyoruz" dedi.

Hüseyin Aygün'ün danışmanı serbest bırakılmış ancak Aygün'den henüz haber yok, kendisine ulaşamıyoruz. Şu aşamada herhangi bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Bunun neden yapıldığı konusunda bir bilgimiz yok. Neyin ne olduğunu anlamış değiliz. Yerel kaynaklardan bazı bilgiler var'' dedi.

Emine Aygün: Üzgünüm



NTV'nin telefonla ulaştığı Aygün’ün eşi Emine Aygün, üzgün olduğunu söyledi. Tunceli'de olduğunu söyleyen Emine Aygün, olayla ilgili gelişmeleri validen öğrendiklerini kaydetti.



Vali: Örgüt kararıyla



Bu arada NTV'nin görüştüğü Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, aracı özellikle durdurulan Aygün'ün örgüt kararıyla alıkonulduğunu ve bunun dışında herhangi bir bilgi edinilemediğini söyledi.



Dikkat çeken açıklamaları vardı



Bu dönem Meclis’e giren Hüseyin Aygün, insan haklarına yönelik çalışmalarıyla tanınıyor.

Ankara Hukuk Fakültesi mezunu olan ve vekillik öncesi 14 yıl Tunceli’de ceza avukatılığıyla birlikte baro başkanlığı yapan Aygün’ün 3 de kitabı bulunuyor.

Aygün, son dönemde dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti: 'Dersim katliamı bir soykırımdır', 'Uludere bir katliamdır ve bu AKP’nin 33 kurşunudur', 'Alevilik bir dindir'...

Aygün'ün danışmanı: 25 dakika boyunca direndi

NTV'ye konuşan Aygün'ün danışmanı Deniz Tunç, "Ovacık'tan ayrıldık ve yaklaşık 10 dakika geçmişti ki, silahlı iki kişi tarafından yolumuz kesildi. Hüseyin Aygün'ün araçtan inmemek için direndi ve PKK'lılarla Kürtçe konuştu; biz konuşulanları anlamıyorduk. Konuşma devam ederken Hüseyin Aygün bizi bilgilendirdi. 'Gerekirse beni vurun ama gazeteciyle danışmanımı serbest bırakın, onlar gitsinler' dedi. 25 dakika boyunca direndi ve iki silahlı adam bizi serbest bıraktı. Aygün'e, 'Bir süre sizi misafir edeceğiz' diyerek götürdüler" dedi.

'Gelmezsen kafana sıkarız'



NTV, olay anında Aygün'le birlikte olan danışmanı Deniz Tunç'la konuşurken, olayın bir diğer tanığı Akşam Muhabiri Kadir Merkit'in açıklamaları da, gazetenin internet sitesinde yer aldı.



NTV muhabiri tanık olduğu diyalog şöyle aktarıldı:

PKK: Bize direnme. Partinin kararı. Birkaç gün bizim misafirimiz olacaksın.

Aygün: Beni tanıyorsunuz. Tunceli milletvekiliyim. Yaptığınız yanlış.

PKK: Geleceksin, yoksa zor kullanırız.

Aygün: Ben sizinle gelmeyeceğim. İsterseniz öldürün. Bugüne kadar Tunceli'nin ve Alevilerin çıkarlarını korumak için çalıştım.

PKK: Direnmemeni söyledik. Bizimle gelmezsen kafana sıkarız.

Aygün: Gelmeyeceğim isterseniz sıkın.



Kadir Merkit'in ifadesi



"Hüseyin Aygün, bütün gün Ovacık'ta vatandaşla buluştu. Dönüşte aynı araçtaydık. Fırtına Veli çeşmesine geldiğimizde yolumuz kesildi. Kaçma şansımız olmadığı için durmak zorunda kaldık. Hüseyin Aygün, PKK'lılarla gitmemek için uzun süre direndi. Kendisini neden götürmek istediklerini birkaç kez sordu. Her seferinde verdikleri yanıt, 'örgüt kararı' oldu.

Engelleme çabalarımız, tehdit edildiğimiz için sonuçsuz kaldı. Biz direnmeye devam edince bizi de ölümle tehdit ettiler. Aygün bu sırada bizim can güvenliğimizi düşünerek 'Dediklerini yapın' diye bağırdı. Silah tehdidiyle ormanlık alana götürdüler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bırakılır mı diye biraz bekledik. O bölgede telefonlar çekmediği için kimseye de haber veremedik. Sonra araca binerek Tunceli Emniyet Müdürlüğü'ne gittik. Olanları anlattık."

.

Ovacık Belediye Başkanı: Misafir edeceklerini söylemişler

Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırıldığı iddiasıyla ilgili olarak, ''Tunceli-Ovacık 30. kilometrede bizim 'Merdiven Çeşme' dediğimiz bölgede, aracının önü kesilmiş, yanında bulunan, serbest bıraktıkları diğer iki arkadaşa 'siz gidin, biz birkaç günlüğüne misafir edeceğiz' demişler'' dedi.

Sarıgül, ''Sayın vekilimiz saat 11.00-12.00 arası ilçemizi ziyaret etti. Ziyaret sırasında hep beraber halkı gezdik, sıcak sohbetler yaptı, halkın temel sorunlarına cevap verdi. Avukat olması dolayısıyla kaynaklı bazı olaylarla ilgili halkı bilgilendirdi. Esnaf ve kahveleri gezerek saat 17.00 sıralarında ilçeden ayrıldı'' diye konuştu.

Belediye Başkanı Sarıgül, ''Tunceli-Ovacık 30. kilometrede bizim 'Merdiven Çeşme' dediğimiz bölgede aracının önü kesilmiş, yanında bulunan, serbest bıraktıkları diğer iki arkadaşa 'siz gidin biz birkaç günlüğüne misafir edeceğiz' demişler'' ifadelerini kullandı.

CHP Ovacık İlçe Başkanı Ali Asker Koçuk ise ''Hüseyin bey bugün saat 11.30 sıralarında Ovacık'a geldi, burada esnafı ve vatandaşları dolaştı, vatandaşların bazılarının dert ve dilekleri vardı, bazı istekleri vardı'' dedi.

Aygün'ün ilçeden ayrılmasının ardından 2 saat sonra kaçırıldığını duyduklarını anlatan Koçuk, ''Bunun dışında elimizde henüz bir bilgi yok'' diye konuştu.

PKK Aygün'ü Facebook'tan takip etti



PKK'lılar tarafından kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, Ovacık ziyaretini sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan duyurduğu ortaya açıktı. Aygün'ün iki gün önce "Ovacık'a gidiyorum" diye yazdığı sosyal paylaşım sitesi Facebook'daki sayfasında dün saat 15.00 sıralarında "Ovacık'tayım; esnaf-halk sohbetlerinin ardından Munzur Baba'ya ziyarete gideceğim" diye yazdı. Aygün, sayfasına birde vatandaşla birlikte kahvede çektirdiği fotoğrafı ekledi.

İddiaya göre Kandil'den önceki gün şifreli mesajla Tunceli'deki PKK'lılara Hüseyin Aygün'ü kaçırması talimatı verildi. Ancak bu mesaj güvenlik güçlerince deşifre edilemediği için milletvekili Aygün, korumasız kaldı. Facebook'tan da yararlanarak Aygün'ü gezisi boyunca izleyen PKK'lılar, Ovacık dönüşünde aracını takip ederek kaçırma eylemini gerçekleştirdi.

Bakan Şahin: Arama faaliyeti başlatıldı

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün, PKK'lı olduğu tahmin edilen kişilerce yolu kesilerek kaçırıldığı yönünde bilgi alındığını belirterek, ''Tunceli polisimiz ve jandarmamızca bölgede her türlü arama faaliyetleri başlatıldı'' dedi.

Şahin sözlerini şöyle sürdürdü:

''Güvenlik güçlerine haber vermeden seyahat ettiği esnada Tunceli-Ovacık ilçesinde seyir halindeyken takriben saat 18.00 sularında bölücü terör örgütü militanları olduğunu tahmin ettiğimiz kişilerce yolu kesilerek kaçırıldığı bilgisi var. Yanındakiler serbest bırakılmış. Serbest bırakılanların başvurusu üzerine Tunceli polisimiz ve jandarmamızca bölgede her türlü arama faaliyetleri başlatıldı. Ön bilgimiz bu.''

Bakan Şahin, konuyla ilgili gelişmeleri zaman içinde kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

BDP: Üzgünüz

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasına BDP'den ilk tepki Muş Milletvekili Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, Hürriyet'e şunları söyledi: "Üzgünüz olup bitenlerden. Hüseyin Aygün'le hayata aynı pencereden bakmıyoruz ama üzgünüz. Umuyoruz ve diliyoruz ki, bir an önce özgürlüğüne kavuşsun..."

Operasyon başlatıldı

Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen, Aygün'ün kurtarılması için gerekli çalışmaların yapıldığını belirtti. Tunceli Valiliği'nde kriz masası oluşturuldu. Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı'ndan kalkan helikopterlerle PKK'lıların kaçtığı bölgelere Jandarma Özel Harekat Timleri indirilerek geniş kapsamlı operasyon başlatıldı.

Hüseyin Aygün kimdir?

Tunceli merkeze bağlı Erdoğdu Köyü'nde doğan Hüseyin Aygün Ankara Hukuk Fakültesi mezunu. Tunceli merkezde ceza avukatlığı yapmış olan Aygün, bugüne kadar gözaltında kayıplar, 1994 yılında köylerin yakılması ve Dersimliler'in zorla göçü, işkence ve adil olmayan yargılamalar, Dersim 1938 Katliamı başta olmak üzere Dersim'e dair pek çok hukuki girişimde bulundu.

Hüseyin Aygün aynı zamanda yazardır. Dersim, Alevilik, 1938 Katliamı gibi konularla ilgilenmektedir. Biri Kırmancki olmak üzere 3 adet kitabı yayınlanmıştır: "Eve Tarixê Ho Têri Amaene", "Dersim 1938 ve Zorunlu İskân" ve "0.0.1938 Resmiyet ve Hakikat".

Dersim'den CHP adına seçimlere girmesi ve bugüne kadar yürüttüğü çalışmaları CHP çatısı altında özgürce sürdürmesi bizzat Kemal Kılıçdaroğlu tarafından önerildi.

Başta Dersim Katliamı olmak üzere Dersim'in tüm sorunlarını Meclis'te dile getirmek ve daha önemlisi çözümler aramak için bu teklifi kabul etti.

Aygün, son dönemde dikkat çeken açıklamalarıyla sık sık gündeme gelmişti: 'Dersim katliamı bir soykırımdır', 'Uludere bir katliamdır ve bu AKP’nin 33 kurşunudur', 'Alevilik bir dindir'...