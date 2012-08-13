Hedef CHP liderinin eşi miydi?

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ü kaçıran PKK’nin hedefindeki 2. ismin de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Sevim Kılıçdaroğlu olduğu iddia edildi. Bir haftadır Tunceli’de olan ve önceki gece Hüseyin Aygün ve eşi ile birlikte olan Sevim Kılıçdaroğlu’na “PKK sizi kaçıracak” şeklinde ihbar gittiği öğrenildi. Hüseyin Aygün’ün kaçırıldığı sırada içinde bulunduğu arabaya önceki gece Sevim Kılıçdaroğlu’nun da binmesi “Asıl hedef CHP liderinin eşiydi” iddialarına neden oldu.

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Utku Çakırözer'in Kılıçdaroğlu ailesine yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, Sevim Kılıçdaroğlu babasının mezarını ziyaret için gittiği Tunceli’de bir hafta kaldıktan sonra dün Ankara’ya döndü. Nazımiye’de kalan Kılıçdaroğlu ailesine hafta içinde yerel kaynaklardan “PKK sizin burada olduğunuzu öğrenmiş, kaçırma hazırlığı içindeler” şeklinde ihbar gitti. İhbarın ardından Kılıçdaroğlu’nun güvenlik gerekçesiyle polis karakolu yanında bir evde kaldığı öğrenildi.



Bir gece önce aynı arabadaydı



Kılıçdaroğlu ailesinin bir bireyi, “Bir akşam önce Sevim Hanım ve beraberindekiler CHP milletvekili Hüseyin Aygün ve eşiyle birlikte yemek yediler. Yemek sonrasında Hüseyin Bey kendi arabasıyla Sevim Hanım’ları evlerine bıraktı. Meclis toplantısı için salı günü kendisinin de Ankara’ya geleceğini söyleyerek vedalaştılar. Sevim Hanım dün sabah Ankara’ya döndü. Hüseyin Bey’in kaçırıldığı sırada içinde bulunduğu araba önceki akşam Sevim Hanım’ı bıraktıkları arabaydı. Biz de kaçırılma haberini duyunca acaba asıl hedef Sevim Hanım mıydı diye düşündük” bilgisini verdi.