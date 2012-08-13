Erdoğan: Hüseyin Bey kaçırılmış vaziyette, inşallah en kısa zamanda netice alırız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili olarak, "Konuyla ilgili olarak şu an İçişleri Bakanlığımız takip ediyor, takipte. 3 kişinin ikisi bırakılmış ama Hüseyin Bey şu anda kaçırılmış vaziyette. Tabii kimler kaçırmıştır, nasıl oldu bu konuda ancak tahminler var" dedi.

Başbakan Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Dostluk Grubu'nun iftar yemeği çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı. Erdoğan, konuya ilişkin şunları söyledi: "Konuyla ilgili olarak şu an içişleri bakanlığımız takip ediyor, takipte. Malum 3 kişi olduğu söyleniyor. 3'ün ikisi bırakılmış ama Hüseyin bey şu anda kaçırılmış vaziyette. Tabi kimler kaçırmıştır nasıl oldu bu konuda ancak tahminler var. Fakat tüm güvenlik güçleri işin takibindedir. Temenni ederim ki kısa zaman içerisinde inşallah yakalanır veya serbest bırakılması sağlanır. Bu tabi bölücü terör örgütünün neler yapmak istediğini ortaya koyması bakımından çok önemli. Onun için bunlar beklediğimiz şeyler ve güvenlik güçlerimiz takiptedir. İnşallah kısa zamanda netice alırız.''

Çiçek: Nefretle kınıyorum

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasını ''millet iradesine karşı yapılan en büyük saygısızlık'' olarak niteleyerek, olayı nefretle kınadığını bildirdi.

Çiçek, yaptığı yazılı açıklamada, ''Ülkemizin birlik ve bütünlüğü ile huzuruna kasteden bölücü örgütün milletin temsilcisi olan bir Sayın Milletvekiline karşı yapmış olduğu bu eylem millet iradesine karşı yapılan en büyük saygısızlıktır. Nefretle kınıyorum'' ifadelerini kullandı.

Çiçek Kılıçdaroğlu'nu aradı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Çiçek, telefonla aradığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Hüseyin Aygün'ün eşi Emine Aygün'e olaydan duyduğu üzüntüyü iletti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek ayrıca Tunceli Valisi Mustafa Taşkesen ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar ile görüşerek olayla ilgili bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ün kaçırılması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ilettiler.

Gül, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ile görüşerek Aygün'ün kaçırılmasıyla ilgili bilgi aldı. Daha sonra Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Gül, sürecin yakından takip edildiğini belirtti.

Parti yetkilileri de yaptıkları açıklamada, görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Gül'ün ''Bu, çok önemli bir olay'' dediğini aktardı.