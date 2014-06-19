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Politika

Kılıçdaroğlu: Toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasıyla ilgili kararını 'Gecikmiş ama memnuniyet verici kararlardır' değerlendirmesinde bulundu

19 Haziran 2014 21:34

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "dün üzüntülerini, bugün de sevinçlerini paylaştığım toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun, özgürlüğe hoş geldiniz" diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: "Balyoz Davası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararı da, bu karar esas alınarak verilmiş olan tahliye kararları da çok gecikmiş ama memnuniyet verici kararlardır. Hepimiz biliyoruz ki, cezaevi günlerinin ve başta aileler olmak üzere, içinde insan sevgisiyle hukuka saygı olan herkese çektirilen acıların telafisi mümkün değildir. Ama, hiç olmazsa bugüne kadar uğratılan hak kayıpları eksiksiz yerine getirilmeli, TSK dahil her kurum ve kuruluş hiç zaman kaybetmeden bugüne kadar yapmadığını yapmalı ve kendi mensubuna sahip çıkmalıdır.
Öte yandan, bundan sonra da sürdürülecek yargılamalarda evrensel hukuk kuralları mutlaka yerine getirilmeli, Sanık lehine olan kanıtlar eksiksiz toplanmalı, Dijital veriler gerçeği ortaya çıkaracak şekilde değerlendirilmeli, Bugüne kadar hukuktan kaçırılanlar da yargıç önüne çıkarılmalı ve hukuku hukuksuzluk aracı olarak kullanarak ömürlerden ömür çalanlardan da çektirdikleri acıların hesabı sorulmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, dün üzüntülerini, bugün de sevinçlerini paylaştığım toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun, özgürlüğe hoş geldiniz, ailelerine, yakınlarına, dostlarına ise gözünüz aydın diyor, sevgi ve saygılarımla hepsini selamlıyorum."

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kemal kılıçdaroğluchpbalyoz davasıanayasa mahkemesi

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