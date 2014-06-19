Kılıçdaroğlu: Toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "dün üzüntülerini, bugün de sevinçlerini paylaştığım toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun, özgürlüğe hoş geldiniz" diye konuştu.



Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şöyle: "Balyoz Davası ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararı da, bu karar esas alınarak verilmiş olan tahliye kararları da çok gecikmiş ama memnuniyet verici kararlardır. Hepimiz biliyoruz ki, cezaevi günlerinin ve başta aileler olmak üzere, içinde insan sevgisiyle hukuka saygı olan herkese çektirilen acıların telafisi mümkün değildir. Ama, hiç olmazsa bugüne kadar uğratılan hak kayıpları eksiksiz yerine getirilmeli, TSK dahil her kurum ve kuruluş hiç zaman kaybetmeden bugüne kadar yapmadığını yapmalı ve kendi mensubuna sahip çıkmalıdır.

Öte yandan, bundan sonra da sürdürülecek yargılamalarda evrensel hukuk kuralları mutlaka yerine getirilmeli, Sanık lehine olan kanıtlar eksiksiz toplanmalı, Dijital veriler gerçeği ortaya çıkaracak şekilde değerlendirilmeli, Bugüne kadar hukuktan kaçırılanlar da yargıç önüne çıkarılmalı ve hukuku hukuksuzluk aracı olarak kullanarak ömürlerden ömür çalanlardan da çektirdikleri acıların hesabı sorulmalıdır. Bu duygu ve düşüncelerle, dün üzüntülerini, bugün de sevinçlerini paylaştığım toplama kampı veya cezaevi mağdurlarına geçmiş olsun, özgürlüğe hoş geldiniz, ailelerine, yakınlarına, dostlarına ise gözünüz aydın diyor, sevgi ve saygılarımla hepsini selamlıyorum."