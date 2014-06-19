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Genelkurmay Başkanlığı'ndan ilk Balyoz açıklaması

Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasına ilişkin yayınladığı açıklamada, 'Personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşıyoruz' ifadeleri yer aldı

19 Haziran 2014 21:09

Genelkurmay Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi'nin Balyoz davasına ilişkin kararına ilişkin bir açıklama yayınladı.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle: Kamuoyunda "BALYOZ" olarak adlandırılan dava ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi'nin verdiği "HAK İHLALİ" kararına dayanarak yerel mahkeme tarafından verilen tahliye kararı sonucunda özgürlüklerine kavuşan emekli ve muvazzaf personelimizin ve ailelerinin sevinçlerini yürekten paylaşır, yeniden yargılama sürecinin adil bir kararla sonuçlanmasını ümit ve temenni ederiz.

 

      Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

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