Kılıçdaroğlu, Sancar, Babacan ve Davutoğlu'ndan tehdit edilen Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e destek

Ölüm tehdidi içeren bir mesajın gelmesinin ardından gazeteci Hrant Dink anısına kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı’na ve Rakel Dink'e siyasilerden destek geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Rakel Dink ve vakfa geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tehdit haberinin ardından Rakel Dink'i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

HDP Eş Genel Başkanı Sancar da konuya ilişkin bir mesaj yayımlarken, "Nefret söylemini yayan, ırkçılığı normalleştiren zihniyetin besleyip cesaretlendirdiği bu kötülük odaklarına karşı Hrant Dink Vakfı’nın yanındayız" ifadelerini kullandı.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında, "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" diye yazdı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink’i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Partiden yapılan açıklamada da "Hukuk, adalet ve toplumsal barışın inşası için hep birlikte mücadele vermek, bu karanlık mahfillere dönük en anlamlı ve güçlü mesaj olacaktır" denildi.

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Ne olmuştu?

Agos gazetesi yayın yönetmeni Hrant Dink'in 19 Ocak 2007’de öldürülmesinin ardından anısını yaşatmak amacıyla kurulan Uluslararası Hrant Dink Vakfı'na ölüm tehdidi içeren elektronik posta mesajı gönderildi.

Hrant Dink Vakfı bir duyuruyla e-mail yoluyla gelen bir ölüm tehdidini kamuoyuyla paylaştı. Duyuruda "Tehdit, Hrant Dink Vakfı’nı “kardeş masalları” anlatmakla itham ediyor, ülkeyi terk etmemizi talep ediyor, Rakel Dink’i ve avukatımızı ölümle tehdit ediyor" dendi.

Vakıf yetkilileri tehdit içeren mesajla ilgili Şişli Emniyeti ve İstanbul Valiliği’nin yazılı olarak bilgilendirildiğini duyurdu.

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