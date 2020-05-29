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Babacan'dan Hrant Dink Vakfı'nın tehdit edilmesine tepki: Ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür, yalnız bırakmayacağız

29 Mayıs 2020 23:29

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink'e yönelik ölüm tehditleri üzerine bir destek mesajı yayınladı. Babacan, "Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" dedi. 

Babacan, Hrant Dink Vakfı'nın ölüm tehditleri aldığını açıklamasının ardınan Twitter hesabından yaptığı açıklamasında, "Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehditler, ayrımcılığı teşvik eden bir siyasi iklimin ürünüdür. Ayrımcılığa ve ırkçılığa karşı her kesimi savunacak, Rakel Dink'i ve vakıftaki arkadaşlarını yalnız bırakmayacağız" diye yazdı. 

TIKLAYIN - Hrant Dink Vakfı: Rakel Dink ve avukatımız ölümle tehdit edildi; yükseltilmesinde sakınca görülmeyen nefret dili azmettirir!

 

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