Davutoğlu'ndan Hrant Dink Vakfı'na destek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Hrant Dink vakfı ve Rakel Dink'e gönderilen tehdit mesajları üzerine, Rakel Dink’i telefon ile arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Davutoğlu, mail yolu ile Hrant Dink Vakfı ve Rakel Dink’e ölüm tehditleri mesajlarının gönderildiğinin açıklanması üzerine, Rakel Dink’i arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gelecek Partisi de hem vakfa hem de Rakel Dink’e yönelik tehdit mesajlarını kınadıklarına dair bir bildiri yayınladı. Partinin mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Hrant Dink’in 2007 yılında, dönemin iktidarını köşeye sıkıştırıp Türkiye’yi vesayetleri altında tutmak isteyen karanlık mahfillerce öldürülmesinin ardından kurulan Hrant Dink Vakfı, Rakel Dink ve avukatının bugün ölüm mesajlarıyla tehdit edilebilmesi, ülkemizin yaşadığı kısır döngüyü yüzümüze vuran örneklerden birini daha ortaya koymuştur.

"Bizler, o günlerde de karşısında durup mücadele verdiğimiz bu karanlık zihniyeti yakından tanıyoruz. Hukukun, toplumsal barış ve özgürlüklerin karşısında, öfke, kin, ayrımcılık ve her türlü vesayetin yanında konumlanan mezkur karanlık bu ülkeye hiç de yabancı değildir.

"Bu zihniyet, hukukun rafa kalktığı, özgürlüklerin kısıtlandığı, despotik uygulamaların neşvünema bulduğu ortamlardan beslenir. Toplumun sinir uçlarıyla oynayarak, fay hatları üzerinde gezinerek adalet duygusunu tarumar edip, bir arada yaşamın umutlarını dinamitlemeyi marifet bilir.

"Ölüm tehdidinin içinde yer alan “Bir gece ansızın gelebiliriz” şeklindeki manidar ifadenin bilinçli olarak seçildiği açıktır. Bu yönüyle bugünün iktidarını da töhmet altında bırakıcı bir sinsilik içermektedir. Böyle olmaklığıyla, sadece vakfın yöneticilerinin can güvenliği açısından değil, iktidar açısından da bu karanlık zihniyet odaklarının ivedilikle deşifre edilmesi önem arz etmektedir.

"Hukuk, adalet ve toplumsal barışın inşası için hep birlikte mücadele vermek, bu karanlık mahfillere dönük en anlamlı ve güçlü mesaj olacaktır."